「OKX Jumpstart 即將開啟SUI新幣銷售，Web3錢包空投活動正式上線」

據 OKX 官方訊息，OKX Jumpstart 將於 2023 年 4 月 23 日 (UTC+8) 開啟 SUI 新幣銷售，活動將採用最新的「認購 + 抽籤」方式銷售 SUI 幣，銷售價格為 1 Sui=0.1 美元，支付幣種為 OKB，這個流程包括持倉統計、新幣認購、抽籤與發放，透過 OKX APP，並完成 KYC2 驗證等條件即可參與活動。同時針對 Sui 生態的貢獻者，額外開啟白名單銷售。白名單銷售只面向 Sui 生態的貢獻者開放，使用者需要完成 Sui Foundation 的白名單驗證。

與此同時，為支援新公鏈發展和促進多鏈生態繁榮，OKX Web3 錢包將於 Sui Network 主網正式上線後 24 小時內，率先完成接入。屆時，使用者可使用 App 和插件 Web3 錢包管理自己在 Sui Network 上的資產。同時，OKX Web3 錢包已與 Sui World 一起在 Galxe 上發起 Sui Airdrop Carnival 空投嘉年華活動。使用者用 Sui 測試網地址參與並完成活動任務，在 Sui 主網上線後，匯入該地址至 OKX Web3 錢包，將有機會參與瓜分 5 千美金 Sui 主幣空投。

更多詳情參見官網公告：

Jumpstart 公告：https://www.okx.com/cn/help-center/introducing-the-sui-token-sale-on-okx-jumpstart

Web3 錢包公告：https://www.okx.com/cn/help-center/okx-wallet-to-support-sui-network

活動連結：https://galxe.com/OKXWEB3/campaign/GCSnAUfFi7