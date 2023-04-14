以太幣兩天內漲12% 技術升級後升破2100美元關卡

CNBC 周五（14 日）報導，加密或幣在以太坊「上海升級（Shapella）」的基礎上持續上漲，投資人鬆了一口氣，因為升級過程順利且並未出現他們最初擔心的一些潛在負面影響。

根據 CoinGcko 數據，以太幣周五 24 小時內上漲 5.7%，至 2,108.91 美元，讓最近兩天的漲幅達到近 12%，本周有望看漲 14%。以太幣和比特幣今年分別上漲 76% 和 85%。

以太幣的上漲也讓其他加密貨幣雨露均霑，比特幣 24 小時內上漲 1.7% 至 30,734.41 美元，該加密幣自去年 6 月以來首次攀升至 3 萬美元大關，預料本周漲幅上看 10%。

以太幣的大幅上漲始於周四早上，此前以太坊網路成功完成外界期待已久的「上海升級」，在一些加密圈子裡也被稱為「Shapella」。

這一最新進展旨在通過允許投資者撤回其所持資產，替網路帶來更多流動性，並為未來的後續升級奠定基礎。許多人最初擔心在上海升級之後可能衝擊市場的潛在拋售壓力，因為這將使投資者可以退出質押的以太幣。

CoinShares 的研究助理 Marc Arjoon 表示：「這次升級進一步鞏固了人們對以太坊網路成功發布重要升級的信心。」

他補充說：「還有一種說法是，ETH 提現立即被賣出，導致價格下行壓力。到目前為止，排隊取款的人甚至還沒有滿員，所以這種說法並沒有像許多人預期的那樣發展。」