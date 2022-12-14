IEA上調全球石油需求預測 估明年油價可能反彈

國際能源署（IEA）周三（14 日）上調今、明兩年全球對原油需求預測，原因是亞洲主要經濟體出人意料的經濟韌性提振石油的需求，另外俄羅斯石油在制裁下影響供應，IEA 預估明年油價可能反彈。

全球經濟成長放緩以及最大石油進口國中國疫情封鎖措施引起市場擔憂，國際油價已抹去今年大部分漲幅，其中布蘭特原油期貨目前落在每桶 81 美元的水準，從今年 3 月一度觸及的每桶 140 美元高峰大幅回落。

不過 IEA 表示，由於印度需求強勁成長和中國展現經濟韌性，彌補歐洲和東亞地區石油需求下滑留下的部分缺口，因此將今年石油需求成長預估上調 14 萬桶 / 日，至 230 萬桶 / 日，總需求達 9,900 萬桶 / 日。

與此同時，IEA 還將明年全球石油成長預期上修 10 萬桶 / 日，至 170 萬桶 / 日，總需求達 1.016 億桶 / 日。

IEA 進一步指出，儘管中國經濟展現韌性，該國今年的石油需求仍將減少 40 萬桶 / 日，至 1,540 萬桶 / 日，而明年需求將恢復近 100 萬桶 / 日。

另一方面，IEA 表示俄羅斯石油產量到明年第一季將大幅下滑 14%，倘若這項預測正確，將扭轉近期石油期貨的走勢。

IEA 說，儘管油價下跌對面臨通膨飆升的消費者來說是一種可喜的解脫，但對俄國原油和供應品實施禁運的全面影響仍有待觀察，且隨冬季過去，明年第二季石油市場供應吃緊，不排除油價再次上漲的可能。

截稿前，明年 2 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.77%，至每桶 81.30 美元；明年 1 月到期的西德州原油上漲 0.88%，至每桶 76.06 美元。