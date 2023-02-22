能源業努力不足！IEA：明明花3%營收 就能減少75%甲烷排放量卻不做

國際能源署 (IEA) 最新報告指出，能源產業對減少甲烷排放量的努力不足。

雖然二氧化碳是全球暖化的最大因素，在大氣中的含量是甲烷的 200 倍，且持續時間更長，但甲烷讓地球變暖的效果卻是二氧化碳的 85 倍，因此自工業革命以來全球溫度上升有 30% 肇因來自甲烷。

IEA 表示，能源部門是僅次於農業的第二大人為甲烷來源，佔 2022 年人為甲烷排放量的 40%。但能源產業排放的大部分甲烷可靠現有技術加以阻止，這凸顯該產業的努力不足，在明明可用低廉成本就解決的問題上未見行動。

根據報告，全球石油和天然氣行業只需投資其 2022 年營收的 3%（即 1000 億美元），就能減少甲烷排放量 75%。對於石油和天然氣行業，解決甲烷排放問題主要為查找和修復洩漏點，而燃煤產業可從礦井中捕獲甲烷，然後加以利用。

IEA 執行董事 Fatih Birol 指出，去年北溪管道爆炸向大氣中釋放了大量甲烷，但全球石油和天然氣的常態運作，每天向大氣釋放的甲烷量與北溪爆炸事件相同。

IEA 是石油危機後由經濟合作開發組織 (OECD) 成員國於 1974 年成立的多政府組織，旨在幫助確保全球能源安全和可持續性。超過 150 個國家在 2021 年 COP 26 會議上簽署全球甲烷承諾，以解決甲烷排放問題。

這些簽署成員占全球人為甲烷排放量的 55%，其中 45% 來自化石燃料產業。

Birol 表示，去年許多企業在撐過國際石油和天然氣市場動盪後獲得豐厚利潤，化石燃料生產商和當局都需要加強並加快腳步解決甲烷排放問題。