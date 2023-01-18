IEA：中國開放帶動需求成長 石油市場仍面臨供應過剩

國際能源署（IEA）周三（18 日）指出，全球石油市場本季將面臨較此前預期更大的過剩，儘管中國試圖從新冠疫情封鎖中重新開放經濟，但需求仍受到限制。

IEA 最新月報顯示，去年 11 月全球石油庫存增加 7,910 萬桶，達到 2021 年 10 月以來新高。石油輸出國組織（OPEC）去年 12 月原油產量月減 40 萬桶 / 日，至 2,919 萬桶 / 日。2022 年未修正需求為 9,990 萬桶 / 日。

IEA 預估，今年全球石油需求料將成長 190 萬桶 / 日，達到創紀錄的 1.017 億桶 / 日，其中中國需求將占 2023 年石油需求成長的半數。

同時 IEA 也指出，今年原油供應也在增加，非 OPEC 供應量從 6,630 萬桶 / 日修訂為 6,640 萬桶 / 日。今年前 3 月，原油供應量將超出需求量約 100 萬桶 / 日。IEA 在中國重新開放後上調需求前景，但預估需求成長的情形在第二季後才會出現。

IEA 表示，預估 2023 年上半年需求復甦緩慢，表明庫存將繼續增加，就像去年剛開始出現庫存一樣。

整體來看，IEA 指出石油市場將在今年第一季面臨更大供應過剩，甚至高於先前預期，儘管目前需求仍受到限制。

OPEC 秘書長艾爾蓋斯（Haitham Al-Ghais）日前在在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）受訪時表示，隨著中國結束與新冠疫情相關的封鎖措施，對全球經濟前景樂觀但謹慎。在沙烏地阿拉伯的領導下，OPEC 及其盟友一直在限制供應，以保持全球市場平衡。

值得注意的是，雖然歐盟禁令生效，但俄羅斯的產量似乎並會受到影響，去年 12 月仍穩定每日生產 1,100 萬桶左右。

IEA 預估，隨著中國需求量上升，針對俄羅斯的制裁將產生更大影響，全球石油市場將在下半年收緊。到第一季末，俄羅斯的產量可能會下降 150 萬桶 / 日，今年初的石油供需平衡可能會迅速收緊。

今年迄今，國際油價創 1991 年來最糟糕開局，目前布蘭特原油期貨價格約每桶 87 美元。華爾街投行高盛則一直堅持大宗商品的「牛市論」，認為布油價格到第四季會反彈至每桶 105 美元；知名交易員 Andurand 也唱多油價，表示如果中國經濟完全開放，油價可能會超過每桶 140 美元。