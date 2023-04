中石化保守看上半年AN、CPL市況 期望下半年需求回升

中石化 (1314-TW) 今 (14) 日召開法說會,副總陳穎俊表示,主要產品 AN、CPL 上半年市況保守,期望下半年需求陸續回升,高雄洲際碼頭儲槽今年將陸續完工,可望降低成本波動對營運的影響。

陳穎俊指出,CPL 第一季受惠中國春節後拉貨帶動價格回溫,不過上半年整體需求還沒完全回升,上半年趨勢仍保守;至於 AN 市況,第一季價格仍在低檔徘徊,預期 AN、下游 ABS 上半年將持續保持疲軟,期望下半年需求陸續回升。

原物料狀況方面,陳穎俊表示,上半年整體原料都較去年有所下跌,其中重要原料液氨由於天然氣價格回跌、供給恢復,成本大幅下降,其他原料丙烯、苯、苯酚價格也都走跌、下修,原料下修可望改善今年獲利表現。

近期中國也對台灣祭出貿易壁壘,市場擔憂 AN 產品外銷是否受影響,陳穎俊表示,中國 AN 市場一直都是紅海市場,公司 AN 銷售是以價格為導向,因此會盡量遠離中國市場,即便要銷售也會由中國產能來做因應。

中石化也持續降低成本價格對營運的影響,公司表示,近年啟動高雄洲際碼頭儲槽建置計畫,第一、二階段預計上半年完工,第三階段則將在下半年完工,未來除了能做為原料庫存,也能因應市況做貿易交易。

精細化工部分,中石化表示,第一期今年上半年將完工,下半年將開始小量出貨塗料、光學與電子材料產品,為公司開拓新業務營收,第二期目前由於原料成本因素建置有所暫緩。

中石化威名石化建設第一階段環己銅 (苯酚) 已開始試產、第二階段 CPL、環己銅原料產能 2025 年完工;土地開發方面,京華廣場商辦預計在 2026 年 6 月完工。

中石化去年 CPL 營收比重 24%、AN 營收比重 37%、PA6 營收比重 17%,OPP 1%,子公司與其他 21%,各業務受俄烏戰爭、通膨等影響,皆較 2021 年衰退雙位數。