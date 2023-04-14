中石化保守看上半年AN、CPL市況 期望下半年需求回升

中石化 (1314-TW) 今 (14) 日召開法說會，副總陳穎俊表示，主要產品 AN、CPL 上半年市況保守，期望下半年需求陸續回升，高雄洲際碼頭儲槽今年將陸續完工，可望降低成本波動對營運的影響。

陳穎俊指出，CPL 第一季受惠中國春節後拉貨帶動價格回溫，不過上半年整體需求還沒完全回升，上半年趨勢仍保守；至於 AN 市況，第一季價格仍在低檔徘徊，預期 AN、下游 ABS 上半年將持續保持疲軟，期望下半年需求陸續回升。

原物料狀況方面，陳穎俊表示，上半年整體原料都較去年有所下跌，其中重要原料液氨由於天然氣價格回跌、供給恢復，成本大幅下降，其他原料丙烯、苯、苯酚價格也都走跌、下修，原料下修可望改善今年獲利表現。

近期中國也對台灣祭出貿易壁壘，市場擔憂 AN 產品外銷是否受影響，陳穎俊表示，中國 AN 市場一直都是紅海市場，公司 AN 銷售是以價格為導向，因此會盡量遠離中國市場，即便要銷售也會由中國產能來做因應。

中石化也持續降低成本價格對營運的影響，公司表示，近年啟動高雄洲際碼頭儲槽建置計畫，第一、二階段預計上半年完工，第三階段則將在下半年完工，未來除了能做為原料庫存，也能因應市況做貿易交易。

精細化工部分，中石化表示，第一期今年上半年將完工，下半年將開始小量出貨塗料、光學與電子材料產品，為公司開拓新業務營收，第二期目前由於原料成本因素建置有所暫緩。

中石化威名石化建設第一階段環己銅 (苯酚) 已開始試產、第二階段 CPL、環己銅原料產能 2025 年完工；土地開發方面，京華廣場商辦預計在 2026 年 6 月完工。

中石化去年 CPL 營收比重 24%、AN 營收比重 37%、PA6 營收比重 17%，OPP 1%，子公司與其他 21%，各業務受俄烏戰爭、通膨等影響，皆較 2021 年衰退雙位數。