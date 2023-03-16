中石化京華廣場獲GRESB五星評等 ESG商辦不再僅是口號

中石化 (1314-TW) 今 (16) 日表示，旗下全資子公司鼎越開發的「京華廣場頂級商辦園區」獲去年全球房地產可持續性基準 (GRESB) 評選為「全球業界領導者 - 綜合物業發展類別」五星評等，首開全台建築業先河，取得全台第一座獲得此殊榮的頂級商辦園區，躍居亞洲第二名。

中石化表示，ESG 商辦不是「口號」，旗下京華廣場開發就是「答案」，威京集團主席沈慶京表示，因應氣候如重力加速度般惡化，京華廣場承襲陶朱精神，以高樓層陽台層層種樹為核心概念，落實吸碳一小步，抗暖一大步的精神。

沈慶京表示，京華廣場未來將取得五大認證標章，包含 LEED 能源與環境設計領導認證白金級、WELL 健康建築標準白金級、智慧建築鑽石級、綠建築鑽石級、耐震標章。

鼎越執行副總張嘉文表示，京華廣場導入 BIM 建築資訊模型，提高生產效率、縮短工期，大幅減少施工期的排碳量，同時結合 FM 設施管理打造房地產科技新觀念，再加上 5G、AIoT 技術達到智能科技物業暨資產管理。

中石化表示，這是企業佈局未來十年、實踐 ESG 真實存在的商辦園區，希望未來進駐企業實踐永續發展責任，積極種樹、吸碳抗暖、節能減碳，將美化城市景觀，朝向永續建築、城市永續，帶動種樹天下公益，共同為守護地球而努力，邁向美好城市新紀元。