廣運旗下群豐欣業揭幕 成為集團展示智慧物流系統利器

成立已近 47 年的物流發貨設備大廠廣運 (6125-TW)，旗下股本 2000 萬元的群豐欣業公司今 (14) 日於高雄台糖成功物流園區開幕，藉此機會展示智慧物流系統發展。

廣運指出，群豐公司成立緣起，為與合作伙伴台糖公司在歷經約 1 年時間，由廣運重新增修建置完成此一體式棧板式自動倉儲系統，此系統為 33 米高、11 個高速走行存取主機、儲位 1.5 萬個、廣運自行開發智慧管理平台並結合 ERP 系統及無人搬運車 AGV 等，除了作為廣運提供潛在客戶的「工程實績展示基地」，並進行實際運作驗證，也為客戶發展「持續優化設備軟硬體」，期許能替客戶創造更好的競爭優勢。

廣運執行長謝明凱指出，群豐所提供的智慧自動倉庫體驗有別於優於傳統平面倉庫，主要優點包括. 設備安全、高效作業、料帳正確、節省人力及倉儲管理系統，不僅無人為作業工安疑慮，透過立體化設備，可高效率運用有限土地，並可 24 小時自動化作業，不會有超時工作人力短缺問題。

廣運在智慧倉儲物流、常溫及低溫冷鏈設備一直持續獲客戶肯定，涵蓋客戶有全聯、中華郵政、中國石油、遠雄港、杏一、酷澎、宅配通、momo、Pchome、新竹物流、捷盟 (康是美) 及統昶等。

同時，廣運表示，在智慧物流發貨系統建設方面，通常提供有：自動倉儲、自動分揀、無人搬運車、輸送機、環形台車、龍門系統、自動拆棧機器人，電子標籤檢貨系統、自動開箱 / 貼標 / 秤重 / 封箱 / 捆膜等設備，並且搭配廣運自行開發智慧管理平台 WMS 進行整合，彈性調度自動化設備進行各種運作，並與客戶的 MES 及 ERP 進行垂直系統整合，滿足客戶多元化客製需求。

廣運持續不斷為客戶建置先進的物流中心，並提供永續的售後服務，這是維繫客戶營運的兩隻腳。廣運力求做得更好，設身處地理解客戶需求並了解客戶的痛點，實際參與運作是最好的方法。因此和台糖合作，期許能提供客戶更佳的物流解決方案，讓智慧系統運作及高效營運操作成為客戶物流營運的基石。