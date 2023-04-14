〈稅收統計〉房市續吹冷風 土增稅前3月稅收年減近4成 17年來最大減量

不動產市場續吹冷風，根據財政部統計，與不動產有關的土地增值稅、契稅及房地合一稅等稅收持續衰退，其中土增稅前 3 月稅收年減 38.4%，是近 17 年最大減量，契稅前 3 月稅收減量則是歷年同期最大。

根據財政部今 (14) 日公布的統計，3 月土地增值稅稅收 69 億元，較去年同期減少 39 億元、年減幅 36%，累計前 3 月實徵淨額 176 億元，年減 110 億元、年減幅 38.4%。

財政部統計處專門委員梁冠璇表示，前 3 月土增稅實徵淨額年減 110 億元，是 2007 年來、近 17 年來同期最大減量；年減幅 38.4% 則是 2010 年、近 14 年最大減幅。

根據統計，土增稅 3 月徵起件數共 4 萬 9552 件，較去年同期減少 1 萬 4680 件、年減 22.9%；累計前 3 月徵起件數共 12 萬 8734 件，較去年同期減少 4 萬 2293 件、年減 24.7%。

契稅部分，3 月實徵淨額 13 億元，較去年同期減少 4 億元、年減 26.3%；累計前 3 月實徵淨額 32 億元，較去年同期減少 12 億元，減量為歷年同期最大，年減 26.9%，主因是房屋買賣移轉件數減少。

房地合一稅部分，3 月實徵淨額 27.07 億元，較去年同期減少 2.41 億元、年減 8.2%；累計前 3 月實徵淨額 64.18 億元，較去年同期減少 8.71 億元、年減 12%。

觀察六都表現，包括台北市、新北市、台中市及台南市 3 月個人房地合一稅都較去年同期減少；前 3 月包括台北市、台中市及台南市的個人房地合一稅也較去年同期衰退。