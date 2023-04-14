〈貴金屬盤後〉美國經濟疲軟提高不升息機率 黃金期貨創收盤次高紀錄

黃金期貨周四 (13 日) 收盤漲至歷史次高紀錄，美國經濟數據疲軟，升高聯準會 (Fed) 不升息的機率，加上經濟有溫和衰退的可能性，促使投資人尋求避險，都帶動黃金、白銀價格上漲。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 30.40 美元或 1.5%，報每盎司 2055.30 美元，創 2020 年 8 月 6 日以來新高 (當天收在 2069.40 美元歷史高點)。

美國周四公布的 3 月生產者物價指數 (PPI) 下滑 0.5%，出現將近三年來最大降幅，核心 PPI 年增幅也從 4.5% 縮小到 3.6%，低於分析師預期。同時，上周初領失業救濟金人數增加。

Heraeus 貴金屬交易員 Alexander Zumpfe 說：「這些經濟數據，強化這波升息循環即將告終的市場猜測，這也升高了黃金這類不孳息資產的魅力。」

BullionVault 研究主任 Adrian Ash 表示，黃金對 PPI 的反應顯示，目前這隻腳由黃金衍生性商品的槓桿押注、而非實際需求所帶動，市場對 Fed 將降息的預期心理加深。

美國周三公布的 3 月消費者物價指數 (CPI) 僅較上月增加 0.1%，整體而言，能源價格雖然和緩，但因房租仍高，使通膨依然保持在高點。年增幅則從 6% 下降到 5%，低於市場預期。

High Ridge 期貨公司金屬交易主任 David Meger 表示，在 Fed 升息周期將告終，但通膨仍高的情況下，對黃金是有利的環境。

美元走低，ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.6% 至 100.94，本周到周四為止共已下跌 0.9%。

3 月會議紀錄顯示，有一些官員曾因銀行業動盪考慮暫停升息，儘管最終仍為了對抗通膨而升息 1 碼 (25 個基點)。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 說，銀行業風暴升高信貸緊縮疑慮，可能讓 Fed 5 月暫停升息，並點燃金價漲勢。

黃金期貨目前距離 2020 年 8 月 6 日的收盤歷史高點每盎司 2069.40 美元不遠，以及 2020 年 8 月 7 日的盤中新高每盎司 2089.20 美元。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，目前聯邦資金利率期貨持續押注年底前至少會降息兩次。然而，Fed 決策官員的利率預測點陣圖則顯示，官員預期今年都不會降息，Fed 主席鮑爾也曾說，在確定通膨下降以前，不會降息。

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