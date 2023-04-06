上月放空銀行股讓空頭大賺逾70億美元 金融危機以來最高

數據公司 Ortex 的數據顯示，截至 3 月底，空頭從銀行股的大規模拋售中獲得超過 70 億美元的利潤，這是自 2008 年全球金融危機以來的最大意外收穫。

矽谷銀行 (SVB) 的倒閉和瑞銀對瑞士信貸的緊急救助，是上個月全球銀行業混亂的頭條新聞。

對危機蔓延的擔憂導致美股和歐股暴跌，Fed 進一步收緊貨幣政策更加劇了跌勢。

放空是一種借入資產並將其出售，再以較低價格買回資產賺取差價，靠其價值下跌獲利的做法。

根據 Ortex 的數據，當月對沖基金放空銀行股的未實現收益總額為 72.5 億美元。

該公司聯合創始人希勒伯格 (Peter Hillerberg) 周四 (6 日) 表示，「數據顯示，自 2008 年金融危機以來，3 月是銀行業放空者獲利最多的一個月。」

數據顯示，放空 SVB 的交易員未實現利潤總額超過 13.2 億美元，位居榜首。同在加州的 First Republic (FRC-US) 的股票在一個月內跌掉 89%，空頭淨賺近 8.48 億美元。

Ortex 數據顯示，瑞士信貸的被收購使得那些持有該行瑞士上市股票空頭部位的人，在 3 月獲得約 6.1 億美元的未實現利潤；其在瑞士和美國上市的股票的空頭總共產生 6.836 億美元的未實現利潤。

雖然沒有任何明顯的催化劑，但銀行業危機的連鎖反應也影響了德意志銀行 (DBK-US) 的股票，迫使德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 公開背書，宣布該銀行是一家「非常賺錢的銀行」，並且「沒有理由擔心」。

德銀在 3 月為空頭帶進 3990 萬美元的未變現收益。

Ortex 說：「3 月德銀的借貸股票上漲 496%，其中大部分是在月底股票價格上漲時，這導致空頭損失了部分利潤。」該機構估計該行 5% 以上的自由流通股目前被放空。