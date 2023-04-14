IMF勸亞洲央行：通膨仍居高位 貨幣緊縮政策再撐久一點

國際貨幣基金 (IMF) 亞太部主任 Krishna Srinivasan 周四 (13 日) 表示，亞洲央行可能必須更長時間維持貨幣緊縮政策，以對抗仍舊巨大的通膨風險。

亞洲地區部分央行已經暫停升息，例如澳洲央行，因為澳洲央行認為其經濟和就業增長已因全球逆風和過往的貨幣緊縮的影響而放緩。

Srinivasan 表示，核心通膨仍居高不下，且已是近期總體通膨更重要驅動因素，這恐導致更持久的通膨和工資壓力。

他指出，亞洲經濟體的產出缺口正在或已經縮小，去年貨幣貶值仍向國內物價蔓延，這些因素表明，央行對抗通膨的戰爭尚未結束。

Srinivasan 說，儘管全球前景依然黯淡，但中國經濟重啟會令貿易和消費增加，進而支撐亞洲經濟。

IMF 預估，今年亞太地區經濟增長率為 4.6%，較 10 月時的預測值高 0.3 個百分點，也高於 2022 年 3.8% 的增長率，且最新預測暗示，亞太區今年將貢獻全球增長 70% 以上。

IMF 預期，2023 年中國經濟將增長 5.2%，遠高於 2022 年 3.0% 的增長率。

美歐銀行困境增加全球經濟前景的不確定性，IMF 警告，金融體系潛在的脆弱性恐引發新危機，衝擊今年全球經濟增長。

然而，Srinivasan 表示，近期全球銀行業壓力迄今對亞洲的衝擊有限，亞洲銀行和投資者對矽谷銀行幾乎沒有曝險。「除非壓力增加，並引起大眾對廣泛穩定性的擔憂，否則各國央行應將貨幣政策目標和金融穩定目標分開。」