通用汽車擴大雪佛蘭Silverado HD車系 推出ZR2越野車型

通用汽車 (GM-US) 將繼續測試其高利潤全尺寸皮卡車的價格上限，以花費數十億美元過渡到全電動車。

通用汽車周四 (13 日) 發布雪佛蘭 Silverado HD 2500 ZR2，這是通用汽車最昂貴皮卡車之一的全新越野車型。該公司還與知名越野零件供應商 American Expedition Vehicles 合作推出特別版「ZR2 Bison」。

通用汽車、福特汽車 (F-US) 等汽車製造商一直在增加越野車產品，以作為提高卡車和 SUV 利潤的一種方式，而非投資開發新車型。

雪佛蘭卡車行銷總監麥克菲 (Michael MacPhee) 說，「ZR2 對我們來說是個巨大的成功。」「性能和越野功能是目前成長最快的皮卡。 因此，將其提升到 HD 等級是我們的自然延伸。」

他拒絕透露這款新車的預期利潤率。這款汽車將於今年夏天在密西根州的一家工廠開始生產。

這款 ZR2 卡車是除了雪佛蘭 Colorado 和雪佛蘭 Silverado 1500 等小型皮卡外新系列產品。麥克菲表示，目前的 ZR2 車型是該品牌高端車型中轉向最快的車型，並帶進更多新客戶。

該公司拒絕透露新款 ZR2 皮卡的確切價格，但聲稱它們將是「令人嚮往但負擔得起的」。當前雪佛蘭 Silverado 1500 ZR2 的同類車型起價約為 74000 美元。通用汽車目前還提供大型 HD 卡車的 Z71 越野套裝，價格輕易就會超過 80000 美元。