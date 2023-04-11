通用汽車投資EnergyX 擴大鋰金屬採礦來源

通用汽車 (GM-US) 周二 (11 日) 宣布投資鋰科技新創公司 EnergyX，以進一步擴展到採礦業，這是這家汽車巨頭的最新交易，以確保用於製造電動車電池金屬的長期供應。

汽車製造商在全球推動電氣化生產，引發了對鋰、銅、鎳和其他關鍵礦物穩定供應的熱潮。估計到本世紀末，需求將超過供應，從而激發人們對新型生產方法的興趣。

私營企業 EnergyX 是開發至今尚未證實的直接鋰提取科技 (DLE) 的幾家公司之一，這些技術可以幫助通用汽車從某些類型的鹽水中過濾出用於其 Ultium 電池組的金屬；這些鹽水往往被採礦業棄之於蒸發池和露天礦。

鹽水礦床基本上是在全球發現的含鹽水成分地基，富含鋰、鈣和其他礦物質，而 DLE 技術就是在分離出鋰並留下其餘部分。

作為投資的一部分，通用汽車科學家將致力於幫助 EnergyX 將 DLE 技術商業化，以在其競爭對手 Rio Tinto Ltd、寶馬支持的 Lilac Solutions Inc 和其他公司尚未成功的領域率先取得成功。

該汽車製造商計劃領投 EnergyX 價值 5000 萬美元的 B 輪融資，並為 EnergyX 未來在北美和南美的擴張提供資金。

通用汽車拒絕透露它在 B 輪融資中出資多少，但將擁有優先購買 EnergyX 開發的任何項目的鋰的權利。

通用汽車全球採購和供應副總裁莫里森 (Jeff Morrison) 說：「我們致力於確保永續且具有成本競爭力的電動車關鍵礦物。」