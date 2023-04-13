北美航空業者與維修中心遍尋二手通用零件 以維持客機運作

北美航空業者和飛機維修中心越來越依賴二手和通用零件來維持客機飛行，這是成本上升和供應鏈短缺困擾航空業的一個徵兆。

這些由原廠製造商製造的新零件替代品，必須要經過認證並被認定是安全的才能使用。分析師和高管表示，雖然它們只占每年用於維修部件估計 350 億美元的一小部分，但銷售額正在上升。

推動需求的是航太供應商為滿足新訂單而面臨的困難，因為空中交通量激增，飛機零件供應鏈正從勞短缺和停減產的新冠疫情中復元。

更高的成本和可用新零件的短缺也拖延了飛機維修，這也是推高機票價格的原因之一。

分析師和高管表示，這種情形刺激了航空公司和維修中心對成本比新零件低約 20% 至 40% 的替代品的需求。奇異電氣 (GE-US) 等一些品牌零件製造商將從中受益，因為它們也出售二手零件。

一些飛機製造商也從中受益。公務機製造商龐巴迪公司利用拆解業務為其不斷成長的「售後市場」業務取得零件；該業務是為客機提供維護和維修服務。

該公司發言人說，該合資企業讓該公司能在當前市場為老舊飛機取得難找到或不再生產的零件。

與此同時，美國航空 (AAL-US) 表示，它正協助開發非原廠零件的認證工作，以減輕「上升的成本和其他供應鏈限制」。

航太研究機構 Naveo Consultancy 估計，2019 年各公司在航空維修和大修材料上花費 350 億美元，其中 50 億美元用於二手零件，7.25 億美元用於通用零件。

它雖拒絕透露接下來幾年的數據，但 Naveo 和其他機構分析師表示，對新零件替代品的需求正在上升。

自 2021 年以來，美國企業 Honeywell 集團的二手零件業務 Honeywell Aerospace Trading 一直面臨需求增加。該公司美洲售後市場部門總裁派翠克 (Heath Patrick) 表示，隨著供應鏈的復甦，預計需求至少會持續到 2024 年上半年。

獲得美國聯邦航空管理局 (FAA) 零件製造商批准 (PMA) 認證的新型通用零件市場可能很小， 僅占材料支出的 2% 至 3%，但其成長速度超過整體市場趨勢。

經過認證的二手零件和通用零件的市場有其局限性。分析師表示，零件製造商也面臨著與所有公司一樣的勞力短缺問題。