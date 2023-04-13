〈紐約匯市〉美通膨降幅超預期 DXY連二貶 逼近兩個月低位

美國 3 月通膨降幅超出預估，增加市場對聯準會 (Fed) 在 5 月升息後即停止升息的預期，美元指數連兩日走貶，逼近兩個月低位。

周三 (12 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.64%，至 101.55。DXY 盤中一度貶至 101.45，相當接近 4 月 5 日創下的兩個月低點。

美國公布上月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.1%，年增 5%，雙雙低於預期，並較前值下滑；排除食品和能源後的核心 CPI 月增 0.4%，年增 5.6%，雖符預期，但年增率較前一月略微上升。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示：「整體通膨降幅超出預期，基本上這支持了聯準會再升一次然後結束升息的觀點。」他認為，若通膨大幅下滑的情況持續，且經濟急劇放緩，可能為 Fed 在今年稍晚降息保留餘地。」

通膨數據揭曉後，高盛經濟學家不再預期 Fed 在 6 月升息，且聯邦資金期貨交易員現在認為 Fed 下月升息 1 碼的機率為 71%，低於 CPI 公布前的約 76%。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，雖然強勁的美國經濟、吃緊的勞動力市場以及過高的通膨，表明 Fed 在升息方面還有很多工作要做，但包含信貸條件緊縮在內等因素，可能會支持暫停升息的看法。

周三公布的 3 月會議紀要也顯示幾位 Fed 官員考慮暫停暫停升息，直到確定兩家區域銀行的倒閉不會造成更廣泛的金融壓力，但即使得出結論，通膨仍是首要之務。

市場接下來關注周五 (14 日) 的零售銷售數據，試圖了解通膨如何影響消費者支出。

美元下跌之際，歐元升逾 0.7% 至 1.0991 美元，再刷逾兩個月新高；美元兌日元跌逾 0.4% 至 133.06 日元。

通膨數據令美元承壓，加上加拿大央行維持鷹派措辭，帶動加幣走強。截稿前，加幣兌美元升約 0.2%，至 1.3436 加元兌 1 美元，為 4 月 5 日以來最高。

加拿大央行周三一如預期將基準利率維持在 4.5% 不變，但仍堅守對抗通膨的決心，並反駁對於今年稍晚開始降息的說法。

Klarity FX 主管 Amo Sahota 說：「加拿大央行仍希望把重點放在通膨上，雖然認為經濟將實現軟著陸，他們還是不希望市場太早開始思考降息的前景。」

貨幣市場數據顯示，加拿大央行在 9 月前降息的機率，已從利率決議發布前的 50% 大幅降至 20%。

至於其他商品貨幣，澳幣和紐元同步上揚，澳幣升 0.6%5 至 0.6692 美元，紐元升 0.3% 至 0.6211 美元，終止連兩日貶勢。

截至台灣時間周四 (13 日) 約 6:00 價格: