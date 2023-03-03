晶片廠下半年獲利預估上修 投行喊買這5檔晶片股

投行 Raymond James 認為，5 檔晶片股已達有吸引力的買點，因其可受益於產業的好轉趨勢。

該投行分析師 Srini Pajjuri 在報告中推薦下述 5 檔晶片股：

1. Nvidia (NVDA-US)──強力買進，目標價 290 美元

2. AMD (AMD-US)──強力買進，目標價 100 美元

3. 英特爾 (INTC-US)──跑贏大盤，目標價 30 美元

4. Marvell Technology (MRVL-US)──跑贏大盤，目標價 54 美元

5. Qorvo (QRVO-US)──跑贏大盤，目標價 120 美元

Pajjuri 表示，過去 3 個月半導體產業好轉，該產業 1 至 2 年間的表現勝過標普 500 指數 30% 至 50%，因此投資人不應過度謹慎，除非經濟出現嚴重衰退，否則今年下半年晶片製造商的獲利預估將上修，也將提振其股價。

Nvidia 周四 (2 日) 收高 2.71%，報每股 233.14 美元；AMD 收高 2.75%，報每股 80.44 美元；英特爾收高 3.43%，報每股 26.20 美元。

Marvell 收高 1.92%，報每股 46.23 美元，但在公布財報後，盤後挫近 9%；Qorvo 逆轉跌勢，終盤小幅收高 0.97%，報每股 101.24 美元。

Pajjuri 認為 Nvidia 在人工智慧 (AI) 應用領域是「無可爭議的領導者」，考慮到機器學習軟體，該股估值合理，而他也看好 AMD 將自不斷增長的 AI 晶片需求中受益。

至於英特爾，該分析師認為，基於未來利潤率的改善，市場對英特爾業務的預期已經降至足以讓股價開始上升的水準。

最後，他指出，隨著基礎款智慧手機也更廣泛搭載 5G 技術，且亞洲國家重啟經濟，中國市場復甦，Qorvo 應該會有更好的表現。