新興市場教父墨比爾斯：半導體晶片股是我的首選

有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯 (Mark Mobius) 表示，隨著美國和中國對晶片產業的持續投資，半導體類股已經成為他的投資組合中最重的押注。

墨比爾斯週四 (9 日) 在接受採訪時表示，半導體製造商是他投資組合中的首選。他認為，在美國和中國都於半導體研究和生產方面投入了大量資金的情景下，該產業相關的公司企業前景看好。

隨著技術的發展，晶片運用的領越來越廣泛，從聯網汽車、人工智慧 (Fed) 甚至到現代軍事化設備，該市場未來需求預計將會猛增。

墨比爾斯也表示，看好印度市場，因為印度在亞洲製造業中占比較大，同時他也認為中國和印尼的前景依然良好。

即使聯準會 (Fed) 升息陰霾壟罩，但美國經濟展現的強韌跡象，正在提高半導體股的吸引力，費城半導體指數今年來上漲約 20%，打敗同期上漲 4% 的標普 500 指數。

Baker Avenue 財富管理公司首席策略師 King Lip 說，儘管去年壟罩在衰退擔憂中，市場現在相信「經濟將繼續突飛猛進」，這會讓半導體股有很好的表現。

不過，雖然晶片股可能從強勁的經濟中受益，但幾乎無法倖免於公債殖利率上升的打擊。今年來在 Fed 可能進一步升息的預期下，美債殖利率飆升，讓股票必須與債券的投報率競爭，而且還會導致股票估值變得昂貴，尤其是那些更依賴未來收益的科技公司。

半導體接下來能否維繫動能，取決於它們是否能實現去年大幅下修後的獲利預測。Chase Investment Counsel 總裁 Peter Tuz 說：「並非目前的基本面很好，但是展望看起來比 2022 年底轉好一些。」