消費產品需求大減 聯強Q1營收雙減降至885億元

聯強 (2347-TW) 今 (12) 日公告營收，由於消費產品需求大幅減弱，3 月營收 350.37 億元，月增 34.32%、年減 14.2%；第一季營收 885.59 億元，季減 20.6%、年減 12.2%。

今年第一季各產品表現方面，資訊消費業務去年同期營收創歷史新高，不過今年首季在終端市場氛圍低迷，消費信心不足下，單季營收年減 29%。

其中硬碟、SSD 等儲存裝置受到需求不振與價格下滑雙重影響，業績年減 50%；CPU 因去年同期有大型專案、墊高基期，年減幅近 50%；消費型 PC 也下滑近 30%。

商用加值業務則維持穩健成長，第一季營收年增 1%，創同期高，連續第九個季度改寫紀錄，營收比重站穩三成以上，其產品包括伺服器、儲存系統、網路 / 資安、雲端服務等，均同步創新高；僅商務型 PC 下滑約 20%。

另外，通訊業務因手機需求依然疲軟，第一季營收年減 12%；半導體業務積極推動營運服務平台持續展現效益，第一季營收保持在 300 億元以上水準，僅較去年同期微幅下滑 3%。

庫存去化方面，聯強表示，庫存水位持續下降，截至今年 3 月底，庫存金額較去年底減少 2 成，更較去年第三季高點大幅下降 3 成，將持續精準管控庫存，發揮營運最大效益。