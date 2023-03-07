聯強2月營收降至260.8億元 探近2年低點

聯強 (2347-TW) 受到資訊消費產品需求疲弱拖累，2 月營收降至 260.84 億元，月減 7.13%、年減 1.5%，探近 2 年低點；前 2 月營收 541.26 億元，年減 9.84%。

聯強表示，在市場各項不利因素影響，市場氛圍持續保守，終端消費信心疲軟，導致資訊消費產品 2 月營收降至 74 億元，較去年同期下滑 27%；其餘產品則呈現成長態勢，包括商用加值、半導體均成長超過 1 成，通訊產品更大幅成長 36%。

各產品線累計營收表現來看，商用加值產品營收 156 億元，年增 3%；資訊消費產品營收 178 億元，年減 22%；通訊產品營收 28 億元，與去年同期持平；半導體營收下滑至 179 億元，年減 7%。

營收比重方面，商用加值產品占總營收的比重為 29%、資訊消費產品佔 33%、通訊產品佔 5%、半導體則佔 33%。

展望明年，聯強坦言，上半年會很有挑戰，原因在於市場變化速度快，消費性市場仍不穩定，下半年變動因素才會減緩，而成長動能會來自商用市場與半導體，預期全年營收將維持去年，或小幅成長。

聯強表示，今年第一季需要消化去年底的塞貨庫存，預計庫存天數有望降至 50 天左右，第二季則有機會恢復至健康水位，約 45-50 天。