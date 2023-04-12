華碩推兩款OLED高效能筆電 瞄準創作族群

華碩 (2357-TW) 今 (12) 日發表全新高效能創作者筆電 ASUS ProArt Studiobook 16/Pro 16，除了採用 OLED 面板以外，處理器搭載第 13 代英特爾 Core i9 處理器，繪圖顯示卡最高採用輝達高階顯卡，並搭配優異散熱能力。

華碩表示，ASUS ProArt Studiobook 16 OLED 繪圖顯示卡搭載 RTX 4070，16 Pro OLED 採用專業級輝達 RTX 3000 Ada 顯示卡，滿足創作者嚴苛要求。

兩款新機皆擁有全球首創 16 吋 120Hz 3.2K HDR OLED 廣視角觸控螢幕，且通過 Calman、PANTONE 色彩雙認證，也考量創作者使用經驗，推出 ASUS Dial 實體繪圖旋鈕，直覺精準操作。

華碩表示，高效能也搭配絕佳散熱表現，兩款新機採用 ASUS IceCool Pro 散熱技術，以 160Ｗ 功率維持散熱效能，並保持 40 分貝以下運作音量。記憶體最高 64GB DDR5、SSD 硬碟配置最高達 8TB。

華碩指出，ASUS ProArt Studiobook 16 OLED 售價 9.49 萬元起，Pro 機型售價 9.688 萬元。

同時，華碩今年也將再度舉行 ASUS ProArtist Awards ，將在 4/15-7/15 日徵件，以「看見未來．創所未創」為題，邀請全球創作者用作品呈現環保議題的願景，分為攝影、平面設計、電影拍攝、動畫四大類型，獎項總價值超過 300 萬，並將獲得全球宣傳資源、ASUS 專案合作機會。