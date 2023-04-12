全民報復性儲蓄！中國去年13家銀行存款暴增到人民幣150兆

中國去年 13 家銀行存款暴增到人民幣（下同）150 兆元，增幅刷新歷史紀錄，且第１季住戶存款增加 9.9 兆元，幾乎是去年全年的增量，凸顯全民「報復性」儲蓄。

據《第一財經》報導，Wind 資訊的數據顯示，截至去年末，六家國有大型銀行與七家已經公布去年年報的股份制銀行，吸收的客戶存款規模合計超過 150 兆元，較 2021 年大增 16.67 兆元，增幅達到 12.4%，創下歷年新高。若按照總人口 14 億計算，相當於每人多存 1.2 萬元。

中國央行周二（11 日）發布的上季金融統計數據顯示，人民幣存款增加 15.39 兆元，較去年同期多增 4.54 兆元，其中住戶存款增加 9.9 兆元，幾乎是去年全年的增量。

存款狂飆為銀行帶來極大負債管理壓力，近來部分中小銀行已率先下調定期存款利率，以壓低成本。

客戶存款是銀行資金的主要來源，在去年全民「報復性」儲蓄背景下，各家銀行負債總額爆表，國有銀行和股份行體現得尤為明顯。

六大國有銀行去年吸收客戶存款總額均出現雙位數增長，合計增加 13.6 兆元，增幅為 12.69%，而 2021 年的增幅僅 7.30%。尤其是農業銀行，去年吸收存款總額增加 14.7%，增幅幾乎是 2021 年的兩倍。

此外，這個增量也出現「零售化」、「定期化」特點。比如，在客戶結構上，這 13 家銀行吸收的個人存款總額增長 17.53%，而公司存款總額僅增加 7.41%。

在期限結構上，13 家銀行的個人定期存款總額增長 22.56%，公司定期存款總額增加 14.62%，而同期個人活期存款總額僅成長 10.51%，公司活期存款總額幾乎與上一年持平，僅增長 1.71%。

存款狂飆的背後，是投資人的諸多無奈。去年在股、債、房市「三殺齊下」背景下，散戶投資人陷入「資產荒」，唯有存款，成為難得的「避風港」。

一向比較冷門的大額存單，去年甚至接連出現「一單難求」現象。數據顯示，去年大額存單發行量達到 2015 年 6 月推出以來最高峰。