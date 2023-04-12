馬英九訪中 國台辦：再次證明「九二共識」是兩岸關係「定海神針」

中國國務院台灣事務辦公室周三（12 日）舉行記者會，就近期兩岸熱點問題回答記者提問，國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣前總統馬英九訪中，再次證明「九二共識」是兩岸關係「定海神針」。

據《財聯社》報導，朱鳳蓮周三說，馬英九一行於 3 月 27 日至 4 月 7 日參訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等地，完成返鄉祭祖夙願，帶領台灣學生與武漢大學、湖南大學、復旦大學學生交流，參觀走訪重要歷史紀念場所。馬英九此行受到兩岸各界高度關注。

朱鳳蓮並表示，馬英九此行充分體現兩岸同胞都是中國人、是一家人，有著共同血脈、共同文化、共同歷史，反映兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，再次證明「九二共識」是兩岸關係和平發展的「定海神針」。她說，衷心希望兩岸同胞在堅持「九二共識」的共同政治基礎上，相向而行，攜手並進。

不過，陸委會在上月公布的例行民調顯示，83.6% 受訪民眾不贊成中共提出的「一國兩制」；另外，有 81.7% 反對中國外長在「兩會」上稱台灣是其神聖領土的一部分，更不認同中共所謂的「總體方略」，75.5% 反對其「一中原則」、「九二共識」等立場，顯示台灣民意拒絕中共任何矮化台灣的政治主張。

此外，83.7% 受訪民眾贊成政府考量疫情逐步穩定，在兼顧兩岸互動情勢及經濟等民眾需求下，逐步推動健康有序交流。這項調查是陸委會委託政治大學選舉研究中心，在 3 月 16 日至 20 日以電話訪問台灣 20 歲以上成年民眾，有效樣本為 1,072 份。

朱鳳蓮也在記者會上指出，中國政府一直高度重視為台灣青年來大陸實習、就業、創業提供服務，搭建平台，幫助青年參與兩岸關係和平發展、融合發展的進程。她說，隨著中國疫情防控進入新階段，針對台灣青年需求，北京將鼓勵支持有關地方和部門今年暑期推出面向台灣青年的實習崗位，舉辦以兩岸青年實習、就業、創業為主題的交流活動。