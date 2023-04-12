鼓勵用戶抓ChatGPT漏洞 OpenAI祭最高2萬美元獎金

人工智慧 (AI) 聊天機器人 ChatGPT 的母公司 OpenAI 周二 (11 日) 宣布，將提供多達 2 萬美元 (約新台幣 60 萬元) 獎金，給回報系統漏洞的用戶。

「OpenAI 漏洞回報獎勵計畫」已在在周二上路，將依據漏洞程度提供獎金，最低從 200 美元起。科技公司經常利用這種所謂的漏洞回報獎勵計畫 (Bug Bounty Program)，鼓勵工程師和倫理駭客 (ethical hacker) 回報系統問題。

根據漏洞回報平台 Bugcrowd 提供的內容，OpenAI 已邀請研究人員審議 ChatGPT 的特定功能，以及 OpenAI 系統如何與第三方應用溝通和分享數據的架構。不過，漏洞回報計畫不包括 OpenAI 系統產製的不正確或惡意內容。

幾天前，ChatGPT 才遭義大利暫時封鎖，理由是違反隱私規定，此舉也帶動一些歐洲國家開始更密切關注生成式 AI 服務。OpenAI 已應監管當局要求，將 ChatGPT 自義大利下架並研議補救措施。

另據美媒報導，美國政府正在研究是否需要限制 ChatGPT 等 AI 工具，以免 AI 被用來散步有害或歧視資訊，目前商務部已就問責措施公開徵求意見。

另一方面，日本首相岸田文雄則在本周會見 OpenAI 執行長 San Altman。雙方會面後，日本政府表示考慮讓官方部門採用 AI 技術，OpenAI 也透露考慮在日本設立辦公室。

七大工業國 (G7) 將在 29-30 日舉行數位部長級會議，日本數位大臣河野太郎日前表示，希望各國屆時能討論 ChatGPT 在內的 AI 技術，並發布共同聲明。