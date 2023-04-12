〈紐約匯市〉美CPI報告出爐前夕 美元指數走跌

美元指數周二 (11 日) 下跌，投資人正在等待通膨數據，從中尋找物價壓力消退跡象，以及這次數據是否會影響聯準會 (Fed) 進一步升息。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.41，至 102.16，回吐前一日部分升幅。

美國將在周三 (12 日) 美股盤前公布 3 月消費者物價指數(CPI)，市場預期整體通膨率將上升 0.2%，核心通膨率增長 0.4%。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示：「許多交易員都在關注這項數據，試圖了解通膨會不會再度下滑，以及這是否會令 Fed 的行動變得更複雜。」

外界預期，聯準會將在 5 月 2 日至 3 日會議上再升息 1 碼，然後 6 月暫停升息。雖然 Fed 官員一再強調必須將利率維持於高檔，以便壓低通膨，市場仍預估 Fed 將因經濟衰退預期，被迫在年底前降息。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周二表示，再升息 1 碼是一個合理的起點，但央行的政策路徑仍取決於經濟數據。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 則指出，面對銀行業壓力，Fed 應對升息抱持謹慎態度，他並認為，銀行貸款回落將有助於抑制通膨，進而減少貨幣政策的使用。

歐元漲近 0.5% 至 1.0909 美元，終止連兩個交易日的貶勢，隨著交易員自復活節假期回歸，歐債殖利率上漲可能是為歐元帶來提振的原因之一。

Monex Europe 外匯分析主管 Simon Harvey 表示，當美債殖利率在非農數據公布後上漲，而歐洲債市休市時，基於歐美利差的交易演算法可能以賣出歐元來換取美元。

繼周一 (10 日) 因日本央行新任總裁暗示不急著撤回大規模刺激措施而走高後，美元兌日元周二微升 0.05% 至 133.64 日元。

隨著金融市場情緒好轉及大宗商品價格反彈，澳幣小升 0.2% 至 0.6653 美元 ，終止連五貶，但仍承壓。

澳洲公布 3 月西太平洋消費者信心指數升至 85.8，高於前一月的 78.4，並將強勁的復甦歸因於澳洲央行在 4 月會議上維持利率不變的決定。

同樣作為商品貨幣的紐元則貶 0.5% 至 0.6189 美元，延續前一日貶勢；加元則升逾 0.3%，報 1 美元兌 1.3463 加幣。

加密貨幣方面，比特幣暌違 10 個月以來首度突破 30,000 美元大關，截稿前漲 3.3% 至 30,215.3 美元。

截至台灣時間周三 (12 日) 約 6:00 價格: