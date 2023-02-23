禁止部分加拿大人搜尋新聞內容 谷歌：正在進行測試

谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 於週三 (22 日) 證實，為了應對加拿大政府的《線上新聞法》(Online News Act, Bill C-18)，正在進行一些測試，將限制部分加拿大用戶訪問新聞內容。

谷歌發言人在聲明中表示：「我們正在簡要的測試法案對產品可能的影響，我們每年都會進行數千次測試，以評估任何針對搜索結果的潛在變化。目前只會有極小部分的加拿大用戶受到影響。」 相關測試預估將影響不到 4% 的加拿大用戶。

加拿大遺產部長 Pablo Rodriguez 的發言人表示，加拿大人不會被嚇倒，並稱谷歌效仿 Meta(META-US) 的做法令人失望。「加拿大人需獲得高質量、基於事實的新聞，這就是我們引入《線上新聞法》的原因。科技巨頭需要對加拿大人更加透明和負責。」

自 2008 年以來，加拿大已經有超過 450 家新聞媒體關倒閉，其中 64 家是在過去 2 年關閉的。《線上新聞法》要求谷歌、Meta 等大型數位平台針對發布的新聞內容，給予加拿大當地新聞業者補償，這些大型平台在過去無償使用媒體產製的新聞內容，同時卻又侵占高達 8 成的成數位廣告。

近期多國政府持續關注大型科技公司市場壟斷行為。先前，紐西蘭政府也計畫立法要求谷歌、Meta 等大型數位平台，向紐西蘭當地媒體業支付新聞內容費用。

紐西蘭新聞傳播部長 Willie Jackson 指出，該項法案將以澳洲和加拿大類似的法律為藍本，立法將要求谷歌、Meta 等大型數位平台針對當地新聞內容的使用向紐西蘭業者付費，他期望藉此促使大型數位平台與紐西蘭當地新聞媒體達成交易協定。