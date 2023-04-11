鴻海旗下Fii伺服器出貨旺 AI需求帶動客戶大追單

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN) 受惠 AI 趨勢帶動高效能運算 (HPC) 伺服器需求大增，美系客戶積極追單，幅度上看 5 成，今年工業富聯 AI 伺服器在整體伺服器出貨比重可望攀升至 30%。

工業富聯去年 AI 的伺服器與儲存設備等相關產品出貨翻倍，AI 伺服器在整體伺服器出貨比重來到 20%，法人看好，今年可望進一步提升至 30%。而工業富聯去年雲端運算營收來到人民幣 2124 億元，年增近 2 成，今年也將持續成長。

為了配合客戶要求、以及降低美國的晶片禁令影響，工業富聯將高階 AI 伺服器產能分散在美國威州、墨西哥、匈牙利、越南、台灣等中國以外地區生產，其中，美國威州廠架設 7 條 SMT 產線，可在當地完成打件到整機組裝的生產。

以工業富聯 AI 伺服器的布局來看，主要是跟輝達 (Nvidia) 合作，雙方也將針對後續 AI、ChatGPT 等應用發展新平台；工業富聯全資子公司鴻佰科技 (Ingrasys Technology) 則聚焦模組化伺服器。

除了 AI 應用，工業富聯也積極布局伺服器新市場，像是雲端遊戲 (Cloud Gaming) 的機櫃陸續出貨，今明二年可望爆發成長。另一方面，工業富聯也結合低軌衛星，發展太空運算伺服器，且已有 2 家客戶接洽中，預計 1 年半到 2 年左右，推出相關產品。