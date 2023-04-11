中國發布AI監管徵求意見稿 擬對類似服務進行安全審查

中國計畫要求對生成式 AI 服務進行安全審查，才能獲准經營，這為中國推出類似 ChatGPT 的機器人帶來了不確定性。

中國國家互聯網信息辦公室周二 (11 日) 發布《生成式人工智能服務管理辦法（徵求意見稿）》，並向社會公開徵求意見。

這家機構在草案中表示，服務提供商必須確保內容準確並尊重智慧財產權，既不歧視也不危害安全。

意見稿指出，提供生成式人工智能服務應當要求用戶提供真實身份訊息。利用生成式人工智能生成的內容應當真實準確，採取措施防止生成虛假訊息。

同時，意見稿擬規定，提供者包括透過提供可編程接口等方式支持他人自行生成文本、圖像、聲音等，承擔該產品生成內容生產者的責任；涉及個人資訊的，承擔個人資訊處理者的法定責任，履行個人訊息保護義務。同時應當對生成的圖片、視頻等內容進行標識。

自去年 11 月 OpenAI 的 ChatGPT 推出，帶動生成人工智能爆炸式增長以來，阿里巴巴集團 (09988-HK)(BABA-US)、商湯科技 (00020-HK) 和百度 (09888-HK)(BIDU-US) 等公司都致力於為全球最大的互聯網市場打造權威的下一代人工智能平台。

意見稿宣布後，阿里巴巴股價周二回吐了大部分最初的漲幅，而商湯科技則小幅下跌。

意見稿指出，利用生成式人工智能產品向公眾提供服務前，應當按照《具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務安全評估規定》向國家網信部門申報安全評估，並按照《互聯網信息服務算法推薦管理規定》履行算法備案和變更、註銷備案手續。