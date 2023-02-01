確保電動車原料 通用汽車向內華達州鋰礦場投入6.5億美元

通用汽車 (GM-US) 週二 (31 日) 宣布，將向美國鋰礦商 Lithium Americas (LAC-US) 投資 6.5 億美元，是汽車製造商史上最大電池原料投資，兩家公司將共同開發內華達州鋰礦場，確保電動車電池原料鋰供應。

聲明表示，兩家公司將共同開發內華達州 Thacker Pass 鋰礦場，是美國最大已知鋰礦，也是全球最大鋰礦之一。

通用汽車表示，在今年年中前將初步投資 3.2 億美元，並獨家獲得 Thacker Pass 鋰礦場第一階段產能，以及第二階段優先報價權。

兩家公司預計於 2026 年下半年開始投產。Lithium Americas 預估，在該礦提取並加工的鋰，有望每年支持最多 100 萬輛電動車的生產。同時，該計畫有望在當地創造高達 1000 個工作機會。

通用汽車執行長 Mary Barra 表示，這是一筆具有里程碑意義的投資交易，並且不會是通用汽車針對供應鏈方面的最後一次重大聲明。

Barra 先前就曾表示，2025 年「絕對」可以在電動車銷量，趕上產業領導者特斯拉 (TSLA-US)。屆時在中國和北美電動車產能均超過 100 萬輛。

通用汽車在去年推出了雪佛蘭電動車 Equinox，計畫於秋天在美國上市銷售，起價約為 3 萬美元，這是許多汽車製造商無法達到的價格水平，因為製造電動車成本及電池成本持續上升。

通用汽車高管預計，Equinox 將成為這家底特律汽車製造商的量產車型。通用汽車預定 2035 年將全面提供電動車和卡車。

Cox 執行分析師 Michelle Krebs 表示，電動 Equinox 對通用汽車來說很重要，因為它是該產業中最熱門的量產車型，從研究中了解到，除續航里程和充電基礎設施外，電動車價格是購買電動車的第一大障礙。