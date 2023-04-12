〈能源盤後〉供應趨緊 vs 需求下降 漲跌力量拉扯 WTI油價反彈至1月來最高

原油期貨價格周二 (11 日) 上漲，WTI 原油價格收在 1 月以來最高點，而 Brent 原油收盤價則登上約 5 周來最高。

對能源需求前景的擔憂令價格承壓，使 WTI 原油和 Brent 原油價格周一收在本月迄今的低點，但也因全球供應趨緊的預期而獲得支撐，周二油價迎來反彈。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.79 美元或 2.2%，收於每桶 81.53 美元，為最近月 WTI 原油期貨價格自 1 月 23 日以來最高收盤價，自前一日觸及的去年 5 月 31 日以來收盤最低點反彈。

6 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 1.43 美元或 1.7%，​​收每桶 85.61 美元，創 3 月 6 日以來最高收盤價。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 2%，收每加侖 2.87 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.5%，收每加侖 2.67 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.6%，收每百萬 Btu 2.19 美元。

市場驅動力

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，石油市場現在陷入兩種相互拉扯的說法中，看漲力道主張 OPEC+ 減產和中國經濟下半年反彈，而看跌力道則預期今年稍晚美國將陷入經濟衰退，同時也降低發展中經濟體的成長希望。

石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 繼去年 10 月宣布大幅減產後，又於 4 月 2 日宣布，5 月起至今年年底再減產 116 萬桶 / 日。此外，俄羅斯也已決定將減產 50 萬桶 / 日的行動延續到今年年底。

Sevens Report Research 周二分析報告寫道，OPEC + 意外減產有助於改善石油期貨前景的技術面。然而，WTI 原油上周未能刷新今年迄今高點，回撤至 OPEC 會議前接近每桶 75 美元的峰值應不會令人意外，尤其是若市場出現任何形式有意義的利空消息或更廣泛的避險催化劑。

SPI 資產管理公司合夥人 Stephen Innes 表示，一些市場分析師認為，交易員將 OPEC + 減產舉措解讀為「石油生產商認為全球經濟成長將放緩」，因此價格自初始漲勢開始消退。

交易員也在評估能源需求前景，係因國際貨幣基金組織 (IMF) 周二表示，由於各國戮力拉低高通膨並因應升息，美國和全球經濟體未來幾年恐難實現成長。

與此同時，DTN 的 Vincent 表示，美國周三將公布 3 月份的消費者物價指數，該通膨數據對石油市場相當重要。「倘若通膨率仍居高不下，這將迫使 Fed 更長期維持高利率，最終增加未來幾個月出現全面衰退的可能性。」

此外，市場周三也會看到美國能源資訊署 (EIA) 公布的最新石油供應數據。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (4/7 止) 美國原油供應量增加 70 萬桶、汽油供應量下降 90 萬桶，而蒸餾油供應量增加 200 萬桶。

EIA 周二發布月度報告，其中上調了今明兩年美國和全球原油的預估價，並預期液態燃料的產量成長將自 OPEC 成員國「移轉」出去。