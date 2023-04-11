〈台塑四寶業績發表〉台塑、南亞樂看Q2市況 台塑化估油價有上檔壓力

台塑四寶今 (11) 日公布業績並釋出展望，台塑、南亞看好第二季將進入石化旺季，第二季營收將優於前季，不過台化對市況較保守看待，台塑化則看好在 OPEC+ 與俄羅斯宣布減產下，將激勵油價上漲，但美國經濟放緩將帶來上檔壓力。

台塑 (1301-TW)

台塑董事長林健男表示，持續看好第二季展望，預估第二季營收將較前季成長，同時，美國轉投資公司受惠低廉天然氣成本，可大幅提高開工率，預期第二季開工率將較前季提升 3 個百分點至 87%。

林健男認為，中國解封加上當地政府降準 1 碼，並推出刺激政策，帶動市場回溫，而第二季也將進入塑料需求旺季，且亞洲輕裂解廠進入密集歲修期，可望讓供需市況更健康，同時 OPEC+ 宣布減產刺激原油走強，也支撐石化產品行情。

南亞 (1303-TW)

南亞董事長吳嘉昭表示，隨著消費需求回溫，供應鏈正逐步調節至健康水準，加上將進入石化需求旺季，預計 4 月營收將持續成長，第二季營收也將優於前季。

吳嘉昭認為，化工產品 (可塑劑、乙二醇、丙二酚) 市況好轉，看好第二季產品產能利用率與營收提升；電子材料方面，第二季消費動能可望逐步回升，庫存陸續回歸正常，帶動銷量回升。

台化 (1326-TW)

台化董事長洪福源指出，目前全球景氣仍不樂觀，OPEC+ 減產也帶來原料壓力，整體第二季仍偏保守看待，目前旗下產品線則有兩種不同型態，上游芳香烴族群表現亮眼，但下游苯乙烯、酚酮、塑膠及纖維紡織可能與第一季持平或略增。

洪福源提到，公司第二季 4 月上旬起 ARO-3 及 SM-3 兩個大廠歲修，加上塑膠減產將影響整體銷量，但產品價格提升趨勢可望彌補，預估第二季營收和第一季相當， 4 月營收低於 3 月。

台塑化 (6505-TW)

台塑化總經理曹明表示， OPEC+ 與俄羅斯宣布 5 月起額外減產 165.7 萬桶 / 日至年底，加上去年 10 月 OPEC+ 便已決定減產 200 萬桶 / 日，這將使全球原油供給大幅減少，加速庫存去化並帶動油價上漲，不過美國經濟疲軟需求可能不如預期樂觀，會使油價漲幅受限。

至於輕裂解業務，曹明認為，亞洲輕裂廠進入集中檢修期，供給略為吃緊，部分下游化學品需求雖略有改善，但整體回升幅度較緩，庫存去化速度慢，石化原料價格上檔仍有壓力。