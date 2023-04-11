〈能源盤後〉交易商觀望美經濟前景 原油走跌 WTI跌破80美元 一周多來首見

原油期貨價格周一 (10 日) 下跌，隨著投資者自為期三天的復活節周末歸來，WTI 原油價格一周多來首次收在每桶 80 美元以下。

上周因復活節假期而減少交易日天數，原油上周價格飆升，係因石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 意外宣布新一輪減產。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 96 美分或 1.2%，收於每桶 79.74 美元，為最近月 WTI 原油期貨價格自 5 月 31 日以來最低收盤價。

6 月交割 Brent 原油期貨價格下跌 94 美分或 1.1%，​​收每桶 84.18 美元，創 3 月底以來最低收盤價。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 2.81 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 2.68 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格大漲 8%，收每百萬 Btu 2.17 美元，自上周逾 9% 的跌勢中反彈回來。

市場驅動力

上周 WTI 和 Brent 原油均反彈上漲 6% 以上，且為連續第三周走高，係因 OPEC + 於 4 月 2 日宣布，5 月起至今年年底合併減產 115 萬桶 / 日，再加上俄羅斯也已決定將減產 50 萬桶 / 日的行動延續到今年年底。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 表示，周一原油價格下跌，係因大多數能源交易商仍在觀望，等待更加清晰的全球成長前景。

「短期原油需求前景即將更明朗，本周三將發布通膨數據，可探知美國經濟是否向衰退邁進一步，或者是朝其發射對抗的砲彈。」

上個月銀行業陷入困境，且美國聯準會 (Fed) 和其他央行仍持續收緊貨幣政策，引起對信貸緊縮的擔憂，也令大眾更加擔心全球經濟急劇放緩恐削弱原油需求。

SPI 資產管理公司合夥人 Stephen Innes 表示，關於 Fed 下回利率動向，市場正進入「不確定性高峰階段」，投資者爭論金融壓力導致的信貸緊縮是否足以保證降息，或仍會迎接更多升息，因此 Fed 的不確定性可能會讓周一倦怠的石油市場更失去動力。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 周一報告寫道，中國與台灣的緊張關係以及俄羅斯繼續入侵烏克蘭，這些也繼續對 OPEC+ 的決定產生影響。

在台灣總統蔡英文上周訪美後，中國解放軍進行環台軍演，並於周一表示「做好戰鬥準備」。

與此同時，Flynn 指出，俄羅斯石油每桶 60 美元的價格上限看起來像一場鬧劇，因為中國和印度已大量使用俄羅斯石油，而日本則已要求豁免，因為他們需要取得俄羅斯的供應。「這意味著油價應該開始在 80 美元處築底，並在未來幾周內朝著 80 多美元關卡的高端邁進。」