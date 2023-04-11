華納兄弟探索今年漲逾62% 分析師持續喊買：DC英雄可循漫威路徑締造票房巨頭

即使華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery) 今年股價已飆漲 62% 以上，但周一 (10 日) 又增加一位看漲的分析師，認為該股仍有上升空間。

Truist 分析師 Matthew Thornton 初次將華納兄弟探索 (WBD-US) 納入分析，給予該股「買進」評級，目標價 19 美元，該股周一上漲 1.92%，收每股 15.40 美元，意味目標價隱含漲幅 23% 以上。

Thornton 樂觀看待該公司推出串流服務平台 HBO Max 的作法，並認為如果公司以提供免費的 Discovery+ 內容重新推出 Max，可望吸引 HBO 核心觀眾以外的群體。他指出，該公司計劃 4 月 12 日舉行新聞發布會，屆時其串流媒體戰略將更清晰。

他預期，該舉措將讓該公司總用戶增加、觀眾保留力和定價力均湧現新動力。

Thornton 認為，該公司有機會將 DC 漫畫人物打造成票房巨頭，就像迪士尼 (DIS-US) 改編漫威漫畫超級英雄角色成電影那樣。

他指出，華納兄弟探索有了新業務和創意領導 (包含漫威經驗)，以及新策略，有長期機會將 DC (5 部電影與系列正在籌備中) 如法炮製漫威的成功，並終結製作 / IP 開發之間的差距。

他寫道：「這對票房和居家娛樂，以及串流媒體 (Max) 都有影響，對 WBD 的電玩遊戲工作室和各種體驗也有影響。」

他預估，華納兄弟探索公司可透過持續的合併協同和營收成長，降低其債務負擔。

在不假設該公司出售任何非核心資產的情形下，他預期該公司可靠去槓桿化實現更多併購交易或資本回報。