鴻海深耕南台灣三大南向基地貴氣 亞灣區小宅看漲

鴻海 (2317-TW) 集團 9 日正式與高雄市府簽訂意向書，宣布未來三年將在高雄投資達 250 億元，可望再為高雄帶來開發利多。知名大廠進駐往往是促進區域發展的關鍵，房仲業者統計這三大南向基地，其中橋頭科學園區於 2019 年啟動招商，平均房價從 1 字頭站上 2 字頭，增幅逾 5 成，讓橋頭房市大翻身。

鴻海將於高雄「橋頭科學園區」、「和發產業園區」及「亞洲新灣區」發展電動巴士、電池產業鏈及設立南部服務中心，構成高雄帶來開發面向的利多消息。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，橋頭科學園區於 2019 年底計畫核定並正式啟動招商，吸引包括日月光 (2311-TW)、國巨 (2327-TW)、太普高 (3284-TW) 等大型企業進駐簽署意向書，公建發展加上擁有企業投資利多，勢必為區域房市挹注高度量能，橋科雖然尚在開發中，不過看好周邊未來潛力，橋頭新市鎮成為建商推案重鎮，不乏 500 戶以上成屋大案，帶動該區價量齊揚。

複製橋科經驗，加上鴻海投資利多，將為三大基地創造近 2000 個就業機會，推動區域經濟發展、人口注入紅利，未來三大南向基地房市發展，也將成為一大亮點。

李家妮說，高雄近幾年已從傳統的工業城市，漸蛻變為智慧科技城市，其中主要發展核心就集中在亞洲新灣區，事實上，除了鴻海集團，包括西門子、仁寶 (2324-TW)、友達 (2409-TW)、國泰金控 (2882-TW)、IBM 等大型國際企業都將陸續進駐亞灣區，加上 2021 年底特貿三開發案正式啟動，亞灣 2.0 計畫起跑，都成為亞灣區未來發展最大動能。

迎接未來就業人口，適合單身就業客群或做為員工宿舍的 1-2 房小宅交易也受關注，根據台灣房屋統計，亞灣區近一年小宅房價變化，成屋單價今年每坪來到 22.5 萬元，預售小宅則站穩 3 字頭，不論成屋或預售，近一年房價均有 5-8% 微幅成長。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉宜昀表示，亞灣區目前就有不少商辦，還有軟科、中鋼總部等就業客群，因此對小套房、2 房內小宅需求熱絡，如以 20 年以上中古套房，房價約 500-600 萬元可入手，而不少建商亦鎖定捷運三多商圈周邊，推出 1-2 房預售小宅，2 房總價約 800 萬元起跳，隨著亞灣區未來將成為企業集團旗艦中心聚落，另有五大公共建設等利多，發展持續添柴火，未來區域人口紅利可期，房市價量也可望一路向上。