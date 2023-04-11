光隆精密-KY給營運三個關鍵字 看今明年反彈將回到高峰

商用車零組件廠光隆精密 - KY(4581-TW) 董事長呂皇甫指出，在疫情衝擊過後，隨著中國商用車市需求復甦、歐美客戶提貨需求強勁，今年營收有望成長達 2 位數，更給出未來營運三個關鍵字「好、好、好」，強調今年營運處反彈趨勢，明年有望回到 2019 年的高峰。

光隆去年營收僅成長 1.85%，但獲利年增幅達 40%，主要是因海運費率迅速下滑，整體毛利率已提升至 25.27%，回到過往水準，加上有美元兌人民幣升值的匯兌利益約挹注 EPS 0.56 元。

光隆商用卡車零組件占營收比重逾 70%，呂皇甫指出，旗下福州精工主要以商用卡車零組件且外銷歐美為主，是全球商用車碟式刹車大廠的主要供應商，最大客戶提貨力道強勁，而對新客戶 PACCAR 去年第四季部分產件已量產出貨，新產件也陸續測試導入量產中，同時，澳洲市場產件開始試樣，預估今年出貨占比將提高。

另一方面，隨著中國解封，據中國汽車流通協會商用車專業委員會推估，中國商用車市場整體將增長 20% 以上，尤其 7 月起排放法規再升級，光隆認為，旗下電子驅動剎車零組件因受各項因素影響量產時間遞延，惟仍是電動巴士發展的重要模塊之一，預估訂單效益遞延在第四季後將逐漸拉升。

此外，呂皇甫強調，在新能源和輕量化零組件布局不缺席，相較以往以鑄鐵材質為主，積極開發非鑄鐵材質產品，尤其鋁件材質產品出貨比重漸拉高。

其中，新開發電動車電池零件已量產出貨，而新客戶電動輕卡車支架正試樣中，並透過和國外專業技術工程公司合作，開發電子減壓閥總成。

光隆說明，不論是使用天燃氣引擎或氫氣作為燃料電池的新能源商用車，均需使用電子減壓閥對高壓氣體進行精準的壓力調節，為未來新能源商用車提前布局。

光隆去年稅後純益 1.13 億元，每股純益 (EPS)3.34 元，董事會已決議每股配發現金股利 2.5 元，配發率 74.85%。