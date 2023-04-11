日政府評估採納ChatGPT等AI技術 OpenAI考慮在日設辦公室

在和日本首相會面後，OpenAI 執行長 Sam Altman 周一 (10 日) 表示，正考慮在日本設立辦公室並擴大服務。

日本內閣官房長官松野博一 (Hirokazu Matsuno) 表示，首相岸田文雄 (Fumio Kishida) 已就人工智慧 (AI) 的技術發展、優點以及隱私、版權侵犯等風險，與 Altman 進行意見交換。

Altman 在和岸田會面後向記者表示：「我們希望為日本民眾打造出一些偉大的東西，讓模型能夠更好地適應日語和日本文化。」

松野稱，在衡量優點和風險之際，日本將評估導入 OpenAI 人工智慧技術的可能性，包含聊天機器人 ChatGPT。

日本數位大臣河野太郎 (Taro Kono) 上周五 (7 日) 也稱，希望 AI 技術能為政府的運作方式帶來重大改革，但鑑於 ChatGPT 仍有諸多問題尚未解決，他認為短期內可能難以導入這類技術。

面對即將在 4 月 29 日至 4 月 30 日舉行的七大工業國 (G7) 數位部長級會議，河野表示，希望各國能在會議上針對 ChatGPT 在內的 AI 技術展開討論，並發布共同訊息。

義大利此前宣布暫時禁止 ChatGPT 後，歐洲各國紛紛開始研究採取類似措施的可能性，OpenAI 也在上周向義大利監管機構提出解決隱私疑慮的補救措施。