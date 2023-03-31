倫理組織向FTC申訴 要求調查並暫停ChatGPT商業部署

科技倫理組織人工智慧 (AI) 與數位政策中心 (CAIDP) 周四 (30 日) 向美國聯邦貿易委員會 (FTC) 申訴，聲稱微軟 (MSFT-US) 支持的初創公司 OpenAI 最近推出的 ChatGPT-4 產品，違反了聯邦消費者保護法。他們敦促 OpenAI 停止所有新一代人工智慧聊天機器人的商業部署。

在申訴中，CAIDP 要求 FTC 調查並暫停進一步部署 OpenAI 的商業產品，直到 OpenAI 遵守 FTC 人工智慧產品指南。

CAIDP 稱 GPT-4 「有偏見、具有欺騙性，並對隱私和公共安全構成風險」。這一組織表示，大型語言模型未能滿足該機構對 AI 的標準，即「透明、可解釋、公平和經驗合理，同時促進問責制」。

投訴由 Marc Rotenberg 領導，他說：「FTC 有明確的責任調查，和禁止不公平和欺騙性的貿易行為。我們認為 FTC 應該密切關注 OpenAI 和 GPT-4。」

CAIDP 希望 FTC 要求 OpenAI 建立一種方法，在未來部署 GPT 產品之前，對其進行獨立評估。他們還希望 FTC 為 GPT-4 創建一個公共事件報告系統，類似於其報告消費者欺詐的系統。

不久前，生命未來研究所 (Future of Life)3 月 22 日向全社會發布了一封《暫停大型人工智慧研究》的公開信，呼籲所有人工智慧實驗室立即暫停比 GPT-4 更強大的人工智慧系統的訓練，暫停時間至少為 6 個月，這一公開信獲得馬斯克等上千人聯署支持。