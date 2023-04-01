西方國家首例！義大利以隱私疑慮為由暫時禁用ChatGPT

義大利數據監管當局周五 (31 日) 宣布暫時封鎖由 OpenAI 開發的聊天機器人 ChatGPT，同時對 OpenAI 收集用戶數據的行為展開調查，成為第一個禁用 ChatGPT 的西方國家。

義大利資料保護機構 Garante 表示，OpenAI 大量收集和儲存個人數據來訓練聊天機器人的行為，缺乏任何法律根據，並指控 OpecAI 未能落實用戶應年滿 13 歲的年齡認證機制。

Garante 給予 OpenAI 20 天的時間提出補救措施，否則該公司可能面臨全球年營業額 4% 的罰款。

直到周五晚間，ChatGPT 仍在回答義大利用戶的提問內容。Garante 發言人對此表示，OpenAI 周五上午才得知這項消息，要在當日停用是不可能的，但仍希望能在周六前完成。

自去年發布以來，ChatGPT 在全球掀起人工智慧 (AI) 熱潮，競爭對手紛紛仿效推出類似服務，企業也積極將這項技術整合到自家的 App 或產品中。

ChatGPT 在內 AI 技術的快速發展也引起一些國家關注，許多專家認為，考量到 AI 對國家安全、就業和教育的潛在影響，必須制定新的法規來進行管理。

根據瑞銀 (UBS) 上月發布的研究，ChatGPT 推出短短兩個月，1 月的月活躍用戶數就達到 1 億的里程碑，成為史上成長最快的消費者應用程式。不過，目前包含中國、香港、伊朗、俄羅斯等國均無法使用 ChatGPT，部分非洲地區也無法註冊 OpenAI 帳號。