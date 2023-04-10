保瑞3月、累計營收翻倍 雙創同期高

保瑞 (6472-TW) 今 (10) 日公布營收，在兩大事業體業務持續推進下，3 月營收 13.93 億元，月減 11.59%、年增 241.26%；第一季營收 48.64 億元，年增 335.33%，單月、累計營收雙創同期新高。

保瑞旗下兩大事業體包括 CDMO(委託開發暨製造服務) 業務以及全球銷售業務，其中全球銷售業務 3 月營收較為疲軟，主要是受到旗下安成藥代理的癌症用藥 Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension 100mg 美國代理權於 3 月底結束，因此僅剩少量存貨可供銷售。

CDMO 業務方面，已連續三個月較去年同期成長，第一季營收年增 17%，此外，本月初宣布與韓國生技大廠 Celltrion 簽訂口服品牌藥的委託生產合作案，將運用保瑞旗下位於竹南廠在口服控釋劑型用藥的研發與生產技術優勢，開拓更多全球市場的合作機會，也為集團帶動成長動能。

展望今年，保瑞表示，由於去年下半年併入安成後，墊高營運基期，第四季年增幅會趨緩，不過胃食道逆流用藥自行銷售的毛利較高，全年淨利率仍有強勁表現，集團今年毛利率有望跳增至 40-45%。

另外，CDMO 今年會增加 10 個 CDMO 客戶，生產超過 10 個產品、既有客戶也有會新產品進入生產，CDMO 業務每年都會雙位數成長。