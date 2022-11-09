富鼎明年展望保守看 與國創合作強化競爭力

MOSFET 廠富鼎 (8261-TW) 今 (9) 日召開法說會，公司表示，由於 PC 產業現階段持續疲軟，明年營運展望較為保守，預期毛利率會受價格壓力往下修正，但公司看好與國創半導體合作，將強化公司在市場的競爭力。

富鼎指出，PC 產業現階段仍持續調節庫存，預期需求不會很快復甦，須待終端市場庫存消化完畢，才有機會帶動 PC 產業重返成長。

富鼎坦言，現在終端市場降價壓力大，尤其 PC 與手機在中國市場價格壓力更大，對毛利率會有影響，不過，由於公司主要配合的是電源供應器大廠，儘管還是有壓力，但不會像 PC 產業那麼嚴峻，整體而言，明年毛利率會往下修正，但不會如 2019 年這麼大幅度。

至於碳化矽 (SiC) 進度，富鼎補充，200V、600V、1000V、1200V MOS 產品線都已通過內部及客戶驗證，但因成本過高，在市場上競爭力不足，因此機會點會是與國創半導體的合作。

富鼎進一步指出，公司與國創進行分工，國創主要支援鴻海 (2317-TW) 車用小 IC 策略，富鼎則是提供 Power MOS，合作模式持續討論，也不斷提升雙方的默契。

針對晶圓端的價格，富鼎回應，目前都還在協商階段，因為台灣晶圓代工廠當前並無大降價的動作，但若今年年景氣持續有壓力，預估大家都會共體時艱。