〈安聯人壽展望〉通膨升息壓力和緩 力拚FYP晉級市場第5強

通膨及升息壓力衝擊壽險業新契約保費 (FYP) 收入，安聯人壽也難以倖免，去 (2022) 年 FYP 年減近 2 成，但總經理林順才看好今年市況有望好轉，並訂出今年全年的新契約保費要晉級市場第 5 名的目標。

安聯人壽今 (8) 日舉行媒體座談會，總經理林順才表示，受通膨、升息、地緣政治等因素影響，導致去年整體壽險市場的新契約保費年減 26%，而安聯人壽去年新契約保費收入也年減 19%。

不過隨著聯準會升息幅度減緩，股債市場逐漸回穩，壽險的新契約保費年減幅也跟著縮小，其中安聯人壽今年前 2 月新契約保費年減幅縮小為 14%，比起整體市場年減幅 43%，受影響程度相對較小，市占率也因此一舉提高至 8% 以上，業界排名第 5，創下歷年最佳記錄。

安聯人壽今年前 2 月投資型保單的新契約保費市占率超過 20%，市場排名第 2、保費收入超過新台幣 82.48 億元，市場排名第 5、市占率 8.5%，較去年增加 2.9 個百分點。

林順才分析，隨著通膨趨緩，研判聯準會鷹式升息的機率下降，將有助於利變型及投資型保單銷售，展望今年，希望能將新契約保費市場排名，從去年第 7 名往前推進至第 5 名。

值得注意的是，從今年 7 月 1 日起，包括類全委投資型保單未來連結高收益債、新興市債基金設有投資比例上限；部分投資型保單則不得連結高收益債、新興市債基金，勢必影響投資型保單銷售。

對此林順才坦言，投資型保單連結高收益債、新興債基金主要是客戶偏愛高配息基金，監理新規定對投資型保單確實會有影響，至於影響程度多大則需要再觀察。

林順才說，包含高收益債、新興債券基金占安聯人壽的投資型保單比重約 2 成，目前已開始尋找新的、配息率好的基金替代高收益、新興債市基金，讓客戶選擇。

在銷售通路部分，去年受升息循環影響，導致銀行銷售保單誘因降低，全體壽險市場今年前 2 月來自銀保通路貢獻的新契約保費占比已跌破 4 成，在升息循環下長期恐難以回升到 5 成以上。

為彌補銀保通路的缺口，安聯人壽將持續強化業務員通路，統計到去年 12 月底止，業務部隊仍保持在 5100 人以上，來自業務系統的新契約保費市占率在 7 年內更有 3 倍的增幅。另根據安聯規劃，目標挑戰 2050 年業務部隊可擴大至 1 萬人。



