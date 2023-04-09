〈獨家〉泰山結盟馬祖酒廠獲酒品台灣總經銷 銷售上看16億元

飲料及油脂大廠泰山 (1218-TW) 在去年處分全家 (5903-TW) 股票進帳 80.97 億元後，除計畫投資改善現有生產設備之外，也衝刺多元產品銷售，並結盟馬祖酒廠拿下酒品台灣地區總經銷，銷售金額上看 16 億元。

泰山現有產品以油脂、罐裝點心、常溫及冷藏飲料營收爲主，營收占比爲 56%，其次爲大宗物資的占比 34%，泰山並於近期結盟馬祖酒廠拿下酒品台灣地區的 3 年總經銷權。

泰山副總經理雷松青指出，馬祖酒廠正進行南竿廠的擴廠之中，預計在完成後的產量將可大幅成長，而來自馬祖酒廠最有口碑的產品則爲來自東湧 (東引) 的烈酒產品。

飲料廠爲擴展營收的淡旺季平衡，且在既有行銷通路的優勢之外，泰山並不是第一家跨足酒品市場的業者，老牌飲料廠黑松 (1234-TW) 在 1997 年即成立酒品事業部門，董事長張斌堂上任後，不斷擴大酒類代理事業，近年大量引進多款酒品。

黑松以主題行銷帶動酒品銷售。(圖：黑松提供)

其中，黑松 2010 年、2015 年起拿下金門高粱酒 38 度及 50 度以上高梁酒的台灣代理權，並也陸續引進梅酒與葡萄酒產品，黑松在酒品行銷推出主題酒、限量酒不斷推出，也充分創造話題；2022 年黑松酒品銷售營收近 40 億元，在黑松產品營收比重也達 41%。