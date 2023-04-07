詭譎的盤勢 靈活的操作

台灣清明連續假期前，市場觀望 PCE 通膨數據的氣氛很濃厚，當時市場已經處在相對樂觀的環境中，在銀行業風波陸續消除，且美元指數也持續下跌的情況下，科技股成了上週最強的領漲重心；對應到台股而言，美國費城半導體指數創高下，台灣加權指數也是很強，但結構上來看，電子指數及櫃買指數都還沒創高，也可以解釋為連假前觀望氣氛的影響，就是結構上有點弱，漲勢上有點虛，但還算情有可原，是值得期待後續再度醞釀創高的攻勢。

台股連假前休市後，美國通膨數據 PCE 是低於市場預期，代表通膨持續降溫，雖然整體幅度距離聯準會希望達到的通膨目標還早，但數據低於市場預期就顯示通膨趨緩持續推進中，且比普遍想的還快，激勵了美國股市收高。

以上都還算挺正常的現象，直到我們連假期間，市場行情漸趨詭譎。

說是詭譎，其實就是一些過去相關性蠻高的指標 / 數據，關聯性一時變得沒那麼高。要知道，大多時間美國 10 年期公債殖利率跟行情有很高的負相關性，就是當公債殖利率衝高，資金易流向無風險資產，導致風險性資產的股票市場回跌，反之亦然。這週公布的 ADP 就業數據還有 ISM 指數都不如市場預期，也就是經濟增長的幅度沒那麼強，聯準會未來要積極升息的可能性就下滑，使這週以來美國 10 年期公債殖利率是創下今年以來的低點，來到 3.3%。

這樣照理來說要能激勵國際股市衝高，但費城半導體指數在 4/4、4/5 連續兩天大跌，很明顯的就是前波創高的半導體股在修正估值，但通常不都是殖利率衝高時才會使科技股大幅修正估值嗎?(因為無風險利率提高，停泊在高本益比的資金就會更有逢高獲利了結或出場的慾望) 怎麼殖利率跌也要修正估值?

可以說是成也就業，敗也就業；目前美國就業和住房市場也都是使通膨維持在高檔的重要因素，而就業數據比市場預期來的低，可以想像就是企業招聘人才的需求沒那麼高，從先前的科技業裁員，陸續蔓延到其他行業，也象徵著經濟衰退，而對於經濟衰退訊號陸續浮現，即便無風險利率短期下滑，市場的避險需求也提高，從黃金價格的強勢，到美元也吸引了部分避險資金，就可以解釋為何上週創高的強勢科技股快速回檔。

因此目前不能僅僅看單一指標來判斷行情的階段，要更為靈活去觀察各種資金流向。

以台股為例，連假後第一個交易日結束，台股收跌 58 點並不多，整體方向還是多頭，在上週也是一樣，但今天不少電子股就跟著費半指數修正不少；因此在市場對於利率 / 資金的擔憂，陸續轉至經濟面上，那將會是另一個持續出現利空壓抑市場信心的階段，這種階段下，殖利率維持低檔會不會有機會使科技股重新攻擊? 會! 筆者認為機會不小，但從這幾天狀況來看，就是知道高本益比股票盡量不追高，且要懂得高出低進；要追價也是從跟半導體關聯性較低，且有產業自身庫存調整有效等背景加持的類別，包含被動元件、記憶體、網通元件等，甚至就多選擇一些非電族群，會是這段時間建議觀察的方向。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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