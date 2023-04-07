普發現金ATM領現4/10起跑 15家金融機構逾2.6萬台ATM待命上陣

普發現金 6000 元 ATM 領現即將在 4 月 10 日到 10 月 31 日期間開放提領，民眾可持金融卡到 15 家指定金融機構、貼有「全民共享普發現金」的 ATM 機台提領，總計共有 2 萬 6688 台 ATM 供民眾提領。

財政部表示，15 家指定金融機構包括台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀、兆豐銀、台企銀、國泰世華銀行、台新銀、中信銀、玉山銀、元大銀、永豐銀、中華郵政，合計共有 26688 台 ATM 機台可供領現。

金管會銀行局副局長林志吉說，透過 ATM 提領普發現金，不論自行或跨行提款都免收手續費，且普發現金可提領時間長達 6 個月，因此不鼓勵大家排隊，只要看到排隊人龍，就趕緊快閃到下一台 ATM 提領。

至於 ATM 領現是否會出現金融機構偷跑的情況？對此，林志吉表示，ATM 機台系統要等 4 月 10 日才會開始啟動，銀行要啟動 ATM 系統必須經過財金公司查核持卡人資料是否相符，因此不會有銀行 ATM 機台偷跑的情形出現。

財政部表示，不想出門領取普發現金的民眾，可選擇登記入帳，登記後款項原則上會在 2 個營業日內入帳，4 月 11 日起「登記入帳 2.0」即將上線，民眾只要在當天下午 6 時以前完成登記且金融機構帳號無誤當天就能入帳。

另外，超過下午 6 時登記的民眾，將於隔天入帳，但遇到例假日，入帳時間則順延至次一營業日。

財政部補充，各金融機構、超商為響應「全民共享普發現金」政策提出多元優惠，公股行庫亦就民眾以該行帳戶採取「登記入帳」方式領取，提出多項限時優惠措施，例如台灣銀行存戶登記普發現金可抽台灣 Pay 紅利點數 1 萬點、第一銀行提供 10 萬元刷卡金等好禮抽獎機會等。

財政部提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，更不會電話要求到 ATM 或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，如遇可疑網站或訊息，立即撥打 165 反詐騙專線，共同防堵詐騙事件。