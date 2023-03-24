美國會砲轟抖音 廣告商不安但廣告還是要打

美政府以國安為由，欲封鎖中國短片 app「抖音」，引起廣告商不安，無不密切關注抖音行政總裁周受資周三 (23 日) 出席美國聽證會的證詞，以及國會議員的反應。

根據研究公司 Insider Intelligence 的數據，抖音今年在美廣告營收預計自 2020 年的 7.8 億美元增至 68.3 億美元。抖音隸屬中國字節跳動 (ByteDance) 公司，該公司周二表示，抖音目前在美每月用戶達 1.5 億人。

美國、英國、荷蘭等西方國家，都先後對抖音安全性提出質疑。認為中國官方會透過抖音收集用戶資料危及國安，計畫全面禁用。

周受資在聽證會上向美國立法者保證該平台的母公司「字節跳動」並沒有為中國政府工作，抖音不會造成美國國家安全威脅，同時承諾抖音將保護美國用戶數據、保障個資安全不被任何國家政府利用。但與會立法者似乎都不採信周受資的辯詞，甚至直言不相信他所言。

抖音業務代表近期與廣告買家討論時，均堅持當前談話要點，即美國用戶的數據將分離儲存在美國一個稱為美國數據安全 (USDS) 的新部門中，將由美國科技公司甲骨文 (ORCL-US) 監控，該計畫稱為「德州企劃」。

本周至少有一家大型廣告公司與抖音業務代表通電話，試圖了解有關其數據安全實踐的更多細節。

廣告公司一位高層不具名表示，雖然抖音向其概述了德州企劃，但卻無法回答如何阻止中國政府取得美國用戶數據的細節問題。

行銷機構 Wpromote 的社交媒體副總裁 Darren D"Altorio 表示，抖音周二以電子郵件指出，已為 USDS 架構新網站，內含有關該企劃的常見問題與回答。

在針對「中國政府能否要求抖音提供美國用戶數據」的問題，該公司回答：「德州企劃會杜絕對這些數據的不當訪問，包括未經核准機制地將美國數據與中國政府共享。」

抖音發言表示，目前正與廣告商公開且基於事實持續的對話，包括提供定期更新並解決疑難雜症，以期為用戶和品牌打造值得信賴的娛樂平台。

隨著用戶數在這兩年內激增，抖音對廣高商的重要性也呈指數級成長，即使國會對抖音砲火連連，但仍有廣告商執意在抖音投放廣告，因為封鎖抖音的議題自 2020 年開始討論以來，尚未有定見，且抖音龐大用戶基礎也等於民意基礎。

然而，一些上市公司顧客仍不願在抖音上投放廣告，且可預見的未來仍會維持這樣的謹慎態度，因為牽扯政治議題，企業寧可「明哲保身」。

Hershey (HSY-US) 公司媒體和分析主管 Vinny Rinaldi 周三表示，倘若抖音遭美封禁，他們已有應變對策。他猜測屆時抖音用戶會轉向 Youtube。

行銷機構 New Engen 的媒體服務副總裁 Adam Telian 表示，目前局勢讓一些受眾較小的小品牌猶豫是否繼續在抖音上投放廣告。

行銷顧問公司 Hawke Media 執行長 Erik Huberman 認為，若廣告商已在抖音上投放廣告且有強勁成效者，應持續在該平台上投放。該公司曾與紅牛和阿里巴巴 (BABA-US) 合作。

D"Altorio 表示，在禁令真正實施前都不算禁令，能投放一天是一天，畢竟在官方真正採取行動前，品牌很難抵擋住在抖音上打廣告所獲得的效益。