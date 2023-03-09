Spotify app大改版 乍看像極了抖音

Spotify (SPOT-US) 周三 (8 日) 公布改版後的 app，堪稱迄今最大變動，新增主頁提要和自動化功能，但乍看之下卻神似抖音介面。

Spotify 強調，新版 app 著重促進觀看者和創作者之間更有意義的互動，且用戶能更深入挖掘內容。

共同總裁兼產品與技術長 Gustav Soderstrom 表示：「當今世界將我們拉向一百萬個不同的方向，Spotify 能為創作者做的最重要的事，就是縮短他們與熱愛其作品者之間的距離，以及那些一旦發現他們的作品，就會愛上那些作品的人。」

spotify 新版 app，介面風格與抖音相仿 (圖片: spotify)

然而，主頁上的 Home feed 與抖音風格相似，與 Apple Music Connect 也沒有太大區別，用戶可滑動影片和音頻預覽，包括音樂、Podcast 和有聲讀物等內容，搜尋欄位新增待發掘的影片提要。Spotify 也在介面上強調 DJ 、智慧隨機播放 (Smart Shuffle) 和 Podcast 自動播放。

DJ 功能是針對美國和加拿大的 Premium 用戶推出的全新個性化 AI 指南測試版，可學習用戶的音樂品味來選擇適合播放的內容。

智慧隨機播放可匹配用戶創建的播放列表，隨機播放曲目並增添客製化推薦，以保持聆聽體驗的新鮮度。

Podcast 自動播放功能則可自動播放同系列 Podcast 其他劇集，或者類似的 Podcast。

Spotify 改版的 app 可自 App Store 免費下載，支援 iOS 或 iPadOS 14.0 以上版本，以及 tvOS 13.0 或更新版。