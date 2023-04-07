耶穌受難日使美股消化非農報告複雜化

週五 (7 日) 是耶穌受難日 (GoodFriday) ，歐美等金融市場普遍休市一天，但同一天，美國將公布最新非農就業報告，分析師認為，耶穌受難日使股市消化非農報告複雜化，可能要到週一才會更清楚地看到投資人對該數據的看法。

美國勞工部將於美東時間週五上午 8 時 30 分 (台灣時間週五晚間 8 時 30 分) 發布非農就業數據，美股因週五是耶穌受難日將會休市，但 CME 股指期貨將交易至美東時間週五上午 9 時 15 分 (台灣時間週五晚間 9 時 15 分) 。美債交易將週五短暫進行，股票期貨和債券交易量預計都將呈現清淡，這可能會加劇波動。

Globalt Investments 高級投資組合經理 Thomas Martin 認為：「在期貨市場上，專業的資金經理人才能在總經基礎上根據非農報告進行交易，一般散戶的話，我不會建議他們在本週五進場交易。」

Schwab Center for Financial Research 負責交易和衍生品的董事總經理 Randy Frederick 預測：「如果有什麼不同的話，那就是避免重大數據公布後通常會出現的那種下意識反應，這將給人們留出三天的時間來消化數據，查看數據的所有組成部分，並在週一早上做出理性的決定。」

接受《華爾街日報》調查的經濟學家預計，美國 3 月新增非農就業人口將達 23.8 萬人，低於 2 月份的 31.1 萬人，失業率則預期維持在 3.6% 這一歷史低位，平均時薪預測將增長 0.3%。

在週五非農數據發布之前，投資人評估了一些相關數據。週二有「小非農」之稱的 ADP 就業數據遠遜預期，3 月企業就業人數僅新增 14.5 萬人，為 21 個月低點，凸顯勞動力市場正在冷卻。

美股主指週二起一連兩天多收黑，直到週四才普遍有所回暖，但成交量清淡。道瓊本週漲幅達 0.6%，標普週跌 0.1%，為四週來首次吞黑，那指週跌幅更重，高達 1.1%。

CFRA 首席投資策略師斯 Sam Stovall 認為：「假日縮短的一週內，美股疲軟表現不應被視為投資人準備迎接耶穌受難日壞消息的跡象。交易員可能不想過度冒險，這不意味著他們預料到負面消息，他們只是不想被打個措手不及。」