沃爾瑪擬在2030年前完成自建全美分店充電網絡

沃爾瑪 (WMT-US) 計畫到 2030 年擁有自有電動車充電站網絡供公眾使用，以善用電動車在美國日益普及的趨勢。

全新的快速充電站將安裝在數千家沃爾瑪和山姆會員店，以及近 1300 家已在運作的充電站；這是該公司與美國最大開放式公共電動車網絡之一 Electrify America 達成的協議之一。

沃爾瑪的 5000 多家店面和山姆俱樂部的倉庫位於大約 90% 的美國人住處 10 英里範圍內。

沃爾瑪新任命的能源轉型資深副總裁卡帕迪亞 (Vishal Kapadia) 告訴《路透》：「我們有能力處理以這個國家其他人無法解決的範圍和充電焦慮問題。」並補充說，新充電站還將解決有闗可靠度和成本問題。

他表示，該策略的風險較小，並將允許沃爾瑪「以一種第三方無法實現的方式」提供體驗和價格。

雖然美國的電動車占上路汽車總數的比例還不算高，但隨著高油價、政府補貼增加和更實惠的新車型迅速加速普及，這種情況開始發生變化。

拜登政府投資 50 億美元啟動全美充電網絡，預計也將推動電動車的銷售。諮詢公司 AutoForecast Solutions 預測，到 2029 年，電動車可能占北美市場的三分之一。

沃爾瑪每周約有 2.4 億顧客訪問其商店，新充電站也可為沃爾瑪提供有關購物者如何為他們支付或在特定商店花費的時間的數據。

卡帕迪亞表示，他預計新的充電站將採直流快速充電器，平均每家分店安裝約 4 個充電器。

沃爾瑪拒絕就投資細節發表評論，並表示正在物色供應商。