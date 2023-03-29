傳亞馬遜擬收購！AMC股價飆漲21%遭券商潑冷水 漲幅縮至13%

AMC Entertainment (AMC-US) 周二 (28 日) 股價大漲，因消息傳出電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 有意收購該連鎖電影院。

AMC 周二股價一度漲至 21% 之多，終盤漲幅收斂至 13.19%，報每股 5.15 美元。AMC 今年迄今已上漲約 11%，該公司市值達到約 24 億美元。

身為迷因股的 AMC 曾在 2021 年 6 月 Reddit 論壇推動下，股價暴增，市值高峰飆破 230 億美元。

娛樂行業新聞網站《The Intersect》 援引知情人士說法，稱亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 已派遣其投資顧問和高階娛樂主管探討收購 AMC 的計畫。

AMC 和亞馬遜拒絕就該報導發表評論。

亞馬遜去年完成以 85 億美元收購老牌電影公司美高梅 (MGM) 的交易，取得包含《007》、《洛基》、《哈比人》等電影資產，不僅強化旗下 Prime Video 影音內容豐富度，同時也提升自製內容的製作能力。

自新冠疫情漸漸消散、防疫限制解除後，各大電影院無不努力招攬客群，但因民生通膨高漲，迫使大眾削減戶外娛樂支出，以因應必需品和房租等的開銷。

然而，券商 Wedbush 分析師認為，由於 AMC 負債累累且估值過高，總體上不太可能成為亞馬遜的收購目標，英國的 Cineworld Group Plc 才是亞馬遜更好的收購選擇，該公司已於去年 9 月獲美國法院批准破產保護。

根據 Refinitiv 的數據，AMC 的長期債務總額為 51.7 億美元。