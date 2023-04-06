〈焦點股〉OPEC+減產 2檔原油ETF放量大漲 台塑化站上年線

石油輸出國家組織及伙伴國 (OPEC+) 意外宣布減產，帶動國際油價大漲，沙烏地阿拉伯 5 日也將調漲 5 月銷給亞洲客戶的油價。國內 2 檔正向原油指數型基金 ETF 今 (6) 日一吐悶氣、強勢飆漲，交投相當熱絡，與油價高度連結的台塑化 (6505-TW) 股價同步走揚，站上年線。

期街口布蘭特正 2(00715L-TW) 今天吸引資金進駐，強漲逾 15%，一度來到 15.15，截至午盤，成交量已達 20 萬張；期元大 S&P 石油 (00642U-TW) 同步勁揚近 8%，最高來到 16.91，兩檔在台股 ETF 族群中表現最為剽悍。

而反向的期元大 S&P 原油反 1(00673R-TW) 則下跌超過 7%，截至午盤，成交量已超過 15 萬張，明顯放大。

此外，台塑化受惠國際油價強彈，可望帶動煉油利差擴大，今天獲得買盤青睞，股價一度上漲近 3%，最高來到 87.5 元，站上年線，為近 9 個月新高。

沙烏地阿拉伯 3 日宣布，將從 5 月開始每天減產 50 萬桶，直至 2023 年底，俄羅斯也跟進減產延長至今年底，其他 OPEC+ 成員國包括阿聯酋、科威特、安曼、伊拉克等，均跟進自願性減產決定。沙烏地阿拉伯周 5 日宣布，調漲 5 月銷給亞洲所有客戶的油價，為連續三個月漲價。

沙、俄石油減產消息讓油市投資人出乎意料，國際油價已連漲多日，5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格 5 日收在每桶 80.61 美元；6 月交割 Brent 原油期貨價格​​收在每桶 84.99 美元，均已突破 80 美元大關。